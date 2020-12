 Recruiters niet bij alle werkzoekers populair

35 procent van de werkzoekenden heeft vaker slechte dan goede ervaringen met recruiters - Recruiters zijn niet populair onder een groot deel van werkzoekenden. Maar waarom niet? En wat kan daaraan worden veranderd? Sollicitatiedokter sprak zowel werkzoekers als recruiters om te vragen waar het spaak loopt.



Afgelopen week vroeg Sollicitatiedokter aan een kleine groep werkzoekers naar hun ervaring met recruiters. Niet echt representatief natuurlijk, maar de resultaten van de enquête waren toch schrikbarend: ruim een op de drie sollicitanten, 35 procent van hen om precies te zijn, gaf aan vaker slechte dan goede ervaringen met deze beroepsgroep te hebben.



Zelfs geen telefoontje

Tel daar al het anekdotisch bewijs bij op – het internet staat bol van fora waarop sollicitanten klagen over recruiters – en de conclusie is duidelijk: recruiters maken zich bij een groot deel van de sollicitanten niet populair. De reacties van mensen die de Sollicitatiedokter-enquête invulden logen er niet om. "Zodra je niet meer voor de vacature in aanmerking komt, hoor je niets meer van een recruiter," schrijft een van hen. "Zelfs geen telefoontje om te melden dat je bent afgevallen."



Professioneel ghosten

Het is een probleem dat vaker wordt genoemd in de enquête: werkzoekers hebben een paar keer contact met een recruiter om vervolgens niets meer van ze te vernemen. Als zoiets in de datingwereld gebeurt – na een aantal afspraakjes blijkt uw partner nergens meer te contacteren – heet dat ghosten. Recruiters maken zich volgens werkzoekenden hier kennelijk vaak aan schuldig, maar dan op een professioneel niveau.

"Ik gaf aan interesse te hebben in een vacature en moest van de recruiter iets ondertekenen voordat ze naar mijn sollicitatie wilde kijken. Nu, enkele maanden later, wacht ik nog steeds op een reactie," klaagt een invuller van de enquête.



Maatschappelijk probleem

Recruiters die hun werk niet goed doen zorgen niet alleen voor kwaad bloed bij de gemiddelde werkzoeker, ze dragen ook bij aan een groot maatschappelijk probleem. Daar herinnerde werkzoeker Martijn van der Most de lezers van Sollicitatiedokter enkele maanden geleden aan.

"Recruiters discrimineren structureel op leeftijd," vertelde hij in een interview. "Als 50-plusser kan ik nog zo’n goede sollicitatiebrief schrijven, ik word gewoon niet uitgenodigd voor een volgende ronde." Mensen van Van der Most’s generatie hebben erdoor veel moeite om een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren.



Recruiters kennen het probleem

"Recruiters kennen al deze problemen zelf ook," vertelt Stèphanie Springer-Hendriksen. Zij is recruiter bij GKN Aerospace, het moederbedrijf van Fokker. "Veel dingen kunnen we als recruiters zelf oplossen. Als ik een afwijzing moet versturen, zorg ik er bijvoorbeeld voor dat ik een persoonlijk berichtje stuur waarin ik uitleg wat onze overwegingen zijn om voor een andere kandidaat te kiezen. Dat wordt gewaardeerd door werkzoekers.Soms krijg ik alsnog met een boze kandidaat te maken. Dat vind ik best lastig, maar ik probeer dan goed uit te leggen dat geschiktheid voor een functie van meer zaken afhangt dan alleen ervaring. Men moet ook binnen de bedrijfscultuur passen."



Snackrecruiters

Springer-Hendriksen vindt het onterecht om de problemen die er met recruiters zijn volledig op haar collega’s af te schuiven. De bedrijven waarvoor recruiters werken hebben volgens haar ook een groot aandeel in het feit dat recruiters niet populair zijn, vertelt ze.

"Uitzendbureaus en detacheringsbureaus belonen recruiters vaak naar het aantal vacatures dat ze opvullen, niet op de kwaliteit van het werk dat ze leveren. Daarom versturen veel recruiters blind uitnodigingen op LinkedIn en bellen ze werkzoekers op met vragen waarop ze het antwoord in een cv of motivatiebrief hadden kunnen vinden. Doen ze dat niet, dan missen ze hun targets en raakt hun eigen baan in gevaar."

Springer-Hendriksen vindt het zonde. "Bureaus maken van talentvolle recruiters vaak snackrecruiters, zo noem ik ze altijd. Snackrecruiters lijken alleen aan de korte termijn te kunnen denken, terwijl een succesvolle recruiter vooral aan de lange termijn denkt."



Niet alleen kommer en kwel

Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels wijst erop dat de resultaten van de enquête ook een zonnige zijde hebben. "Natuurlijk is het zorgwekkend dat eebn op de drie werkzoekenden vooral slechte ervaring met recruiters heeft. Toch blijkt uit de enquête ook dat twee op de drie werkzoekers, dat zijn er dus veel meer, vooral goede ervaringen met recruiters hebben gehad. Ik denk dat de meeste recruiters in Nederland goed werk doen. Afwijzing is voor werkzoekers natuurlijk een gevoelig onderwerp, dus kleine fouten van een recruiter zullen al snel als vervelend worden beschouwd. Desalniettemin horen we regelmatig dat een deel van de recruiters kansen laat liggen om een sollicitatieprocedure goed af te ronden. De waarheid zal in die gevallen meestal ergens in het midden liggen."