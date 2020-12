 Oproep aan werkzoekenden: ga solliciteren!

Vertrouwen in arbeidsmarkt bereikt nieuw dieptepunt - Uit onderzoek van PageGroup blijkt dat het vertrouwen in de arbeidsmarkt onder werkzoekenden het afgelopen kwartaal met zestien procent-punten is gedaald. In zes maanden tijd daalde het vertrouwen om een baan te vinden sterk. De laatste drie maanden zelfs van 76 procent naar 34 procent. Dit is het tweede opvolgende dieptepunt ooit gemeten door PageGroup.



Dit gevoel wordt vooral veroorzaakt door berichtgeving over contracten die niet verlengd worden en de crisis die er mogelijk aankomt. De realiteit is echter dat er meer banen zijn dan vorig jaar en er dus volop kansen zijn voor werkzoekenden. Werkgevers trekken hun vacatures niet in en blijven onverminderd zoeken. PageGroup roept daarom werkzoekenden op om hen de moed niet in de schoenen te laten zinken tijdens de corona-pandemie.



Vertrouwen versus kansen

"Dat het vertrouwen om een baan te vinden haaks staat op de reële kansen die er zijn om een passende baan te vinden, is niet vreemd omdat de corona-pandemie een uitzonderlijke situatie is. Er is veel berichtgeving over bedrijven waar banen vervallen en er zijn een aantal sectoren die het in deze tijd ontzettend moeilijk hebben om medewerkers aan het werk te houden. Maar als we naar de arbeidsmarkt in zijn totaliteit kijken, zijn er volop kansen. Enerzijds vallen er ontslagen, anderzijds zijn er bedrijven die juist nieuwe medewerkers zoeken. Er zijn zelfs meer vacatures dan een jaar geleden, dat maakte het CBS1 vorig week bekend’', vertelt Joost Fortuin, Senior Managing Director van PageGroup Nederland. Hij merkt op dat goed vertrouwen van werkzoekenden als het gaat om het vinden van een nieuwe baan, vaak ver te zoeken is. ‘‘Daarom roepen we werkzoekenden op om zich niet te laten ontmoedigen, want om na een ontslag snel weer een nieuwe baan te vinden, zou volgens de cijfers zeker moeten lukken. Werkgevers zoeken continu naar passende kandidaten; er zijn goede kansen om snel nieuw werk te vinden," aldus Fortuin.



Houding werkgevers moet veranderen

Niet alleen in het vinden van een nieuwe baan ziet PageGroup weinig vertrouwen bij werkzoekenden. Ook het vertrouwen in een nieuwe baan met goede voorwaarden als work-life balance en persoonlijke ontwikkeling laat een daling zien. De daling is ingezet sinds de intrede van de corona-pandemie in Nederland. PageGroup wil werkzoekenden juist op het hart drukken dat het naar beneden bijstellen van verwachtingen niet hoeft. Het logische gevolg door onzekerheid van kandidaten is dat werkgevers denken dat ze nieuwe medewerkers nu voor het kiezen hebben en niet meer alles uit de kast hoeven te trekken om mensen aan te trekken. Ze stellen mogelijk zelfs extra eisen en zetten lager in als het gaat om belangrijke arbeidsvoorwaarden zoals salaris. Dit zijn juist redenen voor mensen om te denken: ‘'Waarom zou ik nu van baan veranderen?’’ Volgens Fortuin is het daarom van groot belang dat bedrijven het vooralsnog onterechte negatieve sentiment op de arbeidsmarkt, ook niet bevestigen door eisen en wensen wel bespreekbaar te maken, kandidaten gelijke kansen te bieden en vooral door daadwerkelijk nieuwe medewerkers aan te nemen. Zo ontstaat er een betere balans en een positiever sentiment op de arbeidsmarkt als het gaat om verwachtingen en realiteit.