 Nederlander ziet geen plek voor zichzelf op kansrijke technische arbeidsmarkt

We zien technisch vakgebied als uitdagend, essentieel en creatief - Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander over. Zo geeft 49 procent aan dat een baan in de techniek niet bij hem/haar past, tegenover slechts 30 procent die zichzelf wel in de techniek ziet werken.



Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Techniekopleiding.nl. Dat techniek een cruciaal vakgebied is, ziet Nederland overduidelijk in. 85 procent geeft aan dat zonder technici het Nederlandse bedrijfsleven niet zou draaien.



Baan in de techniek, waarom niet?

Er zijn verschillende oorzaken waardoor men zichzelf niet in de techniek ziet werken. Zo heeft twintig procent de indruk dat een baan in de techniek lichamelijk te zwaar voor hen is en denkt zestien procent dat technici weinig verdienen. Ook heerst het beeld dat u voor technische beroepen handig moet zijn, wat mensen kan weerhouden om de stap naar de techniek te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders graag handig genoeg zou willen zijn voor een technisch beroep, tegenover 22 procent die deze behoefte niet heeft.

John Huizing, directeur van Techniekopleiding.nl: "Het is opvallend dat veel Nederlanders zichzelf niet in de techniek zien werken, ondanks dat zij wel inzien dat het een mooi en kansrijk vakgebied is. Bovendien zet techniek de motor van de Nederlandse economie in een hogere versnelling. We kampen al jaren met een tekort aan technici; wat te verklaren is door een gebrek aan nieuwe aanwas. Er is enorm veel vraag naar veel en goed opgeleide technische vakmensen. Hiervoor is het enthousiasmeren van starters, zij-instromers en technici essentieel. Het is van belang dat mensen inzien hoeveel verschillende kanten u op kunt binnen de techniek. Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat er voor negen op de tien mensen een passende baan in de techniek te vinden is."



Positief beeld van techniek

Nederlanders hebben positieve associaties met techniek. De meest voorkomende associaties zijn ‘IT’ (32 procent), ‘uitdagend’ (31 procent) en op een gedeelde derde plaats staan ‘essentieel’ en ‘creatief’ (29 procent). Opvallend is dat vrouwen vaker de associatie ‘moeilijk’ hebben dan mannen, respectievelijk 26 en elf procent. Mannen associëren techniek juist veel vaker met ‘interessant’ (31 procent) en ‘afwisselend’ (29 procent), tegenover slechts zeventien en achttien procent van de vrouwen.