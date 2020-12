Tech trends 2020: wat gebeurde er wél dit jaar? Corona zorgde voor een enorme boost van verschillende trends - Elk jaar komen grote namen als Google, Gartner en Forbes met een voorspelling van de belangrijkste trends van het aankomende jaar. Echter, tijdens het ontwikkelen van de lijstjes voor 2020 kon niemand rekening houden met wat de wereld dit jaar te wachten stond. De coronapandemie schudde de wereld flink door elkaar.



In tijden van binnen blijven, thuiswerken, online shoppen en via een digitaal scherm contacten onderhouden, zorgde deze situatie tegelijkertijd voor een enorme boost van verschillende trends. Raymond Vredenburg, Country Director Benelux en Nordics bij Lumen herziet vijf belangrijke trends*:



1. De komst van 5G

2020 zou hét jaar worden van 5G. En dat was ook zo. Met de grote capaciteit van 5G kunnen apparaten via internet communiceren. Daarnaast zorgt het voor een korte responstijd en kan data snel worden verzameld en doorgestuurd. Dit maakt dat men in real-time op de hoogte is van wat er gebeurt en eventuele ongewenste activiteiten kunnen worden getackeld.

Tegenwoordig is snel online communiceren niet alleen nodig voor series op Netflix. Bijna iedereen overlegt digitaal met collega’s en wil dit zonder haperend beeld, bestanden moeten binnen enkele seconden gedeeld kunnen worden en ook afspraken die normaal fysiek plaatsvinden verplaatsen naar een online omgeving. 5G maakt opereren op afstand mogelijk en het belang daarvan is het afgelopen jaar wel bewezen.



2. Edge computing en distributed cloud

De cloud helpt bedrijven grote hoeveelheden data op te slaan en hierdoor kan ook software extern draaien. Tegenwoordig wordt er massaal thuis gewerkt en over de hele wereld een grote hoeveelheid data verstuurd. Om te garanderen dat kritieke informatie toch real-time beschikbaar blijft, verplaatsen bedrijven steeds meer naar de ‘edge’. Om ervoor te zorgen dat het netwerk niet wordt overbelast zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid, rekent men op edge computing, in combinatie met distributed cloud. Belangrijke berekeningen en programma’s draaien daar, zonder dat de cloud er (in eerste instantie) aan te pas komt.



3. Unified Communications

Wereldwijd zochten bedrijven naar de beste manier om te transformeren naar de beste manier om efficiënt thuis te werken. Vrijwel alle vormen van communicatie verschoven naar online. Tegelijkertijd moest een naadloze samenwerking tussen collega’s, partners en externe contacten blijven bestaan; zo snel en zo veilig mogelijk. Communicatiediensten via een netwerk, zoals videobellen, chatten en het delen van data, werden in snel tempo naar een hoger niveau getild. Het zogeheten Unified Communications stelt men in staat om een bericht te verzenden op het ene medium en deze boodschap te ontvangen op een ander medium. 2020 was het jaar van online en het zal dan ook geen verrassing zijn dat deze trend een blijvertje is.



4. Hyperautomatisering

Bij automatisering wordt er technologie gebruikt om taken waar voorheen mensen voor nodig waren te automatiseren. Bij hyperautomatisering wordt er gekeken naar de toepassing van geavanceerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), om processen in toenemende mate te automatiseren. Zulke tools kunnen de mens niet zomaar vervangen, maar aangezien persoonlijk contact zo veel mogelijk vermeden moest worden is het nemen van steeds meer AI-gedreven beslissingen een logische stap.



5. Multiexperience

Een trend die hierop aansluit, is multiexperience. Multiexperience vervangt mensen die veel kennis hebben van technologie door technologie die veel kennis heeft van mensen. Voorspeld werd dat een ‘virtual customer experience’ een grote rol zou gaan spelen. En digitaal is misschien wel een nóg grotere rol gaan spelen dan verwacht. Bijvoorbeeld een virtuele showroom om kleding te passen is gewenst nu fysieke winkels worden vermeden of zelfs gesloten zijn.



Klantreis belangrijker dan ooit

Om een relatie met klanten op te bouwen en te onderhouden is de gehele klantreis tegenwoordig belangrijker dan ooit. Vooral nu nog meer dagelijkse zaken online gebeuren, denk aan winkelen, boodschappen doen of bankzaken, is het voor organisaties belangrijk zich op een creatieve manier te onderscheiden van anderen.

Raymond Vredenburg, Country Director Benelux en Nordics bij Lumen: "2020 was een bewogen en uitdagend jaar. Voor sommige industrieën zorgde dit in plaats van voor een terugval voor een boost. En voor sommige trends is dit slechts een begin. U kunt zich voorstellen dat de hoeveelheid data die tegenwoordig wordt verstuurd enorm is, en door 5G zal dat nog meer exploderen.Door edge computing te overwegen bereikt u klanten sneller en vermindert u veiligheidsrisico’s. Dat was altijd al belangrijk, maar vooral in deze tijd noodzakelijk."

Stijn Grove, Managing Director van Dutch Data Center Association, bevestigt dit: "Zoals Vredenburg al benoemt, heeft dit jaar voor sommige sectoren voor een boost gezorgd die veel groter was dan voorzien. De cloud, connectivity en de datacenterindustrie zijn cruciaal voor onze economie als fundament en dat is tijdens de pandemie alleen nog maar duidelijker geworden. Hoewel 2021 en de jaren erna lastig zijn om exact te peilen door de vele onzekerheden, kijken we als industrie positief naar de toekomst door de immer belangrijker wordende rol van de data-economie."



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Drie op de tien werkenden voert werkzaamheden van manager uit Millennials focussen op sociale aspecten door corona Tech trends 2020: wat gebeurde er wél dit jaar? Gerelateerde nieuwsitems De G in 5G staat voor geografische informatie De supply chains van de toekomst: wat kunnen we verwachten? Niet wachten met investeren in data science voor digitale veiligheid Voorspellingen voor 2021: het ‘nieuwe normaal’ beveiligen