 Aantal vacatures komt steeds dichter bij pre-coronatijdperk

Klantenservice, schoonmaak en verzorging in trek - Uit onderzoek van Indeed blijkt dat het aantal openstaande vacatures in september is gegroeid ten opzichte van de maand ervoor. Dat is goed nieuws, want het geeft aan dat de arbeidsmarkt zich herstelt van de klappen die het kreeg tijdens de coronacrisis.



Dat het aantal vacatures in september groeide is opvallend. Vorige maand leek het er namelijk nog op dat het ingezette herstel aan het afzwakken was. Toch groeide het aantal vacatures in september met vijf procent ten opzichte van de maand ervoor. Zo’n groei heeft Indeed niet gezien sinds mei.

"De dip in herstel die we vorige maand noteerden lijkt dus weer rechtgetrokken," zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. "Vrijwel in alle sectoren noteren we groene cijfers."



Bouw uit de dip, de horeca niet

Voor de bouwsector betekenen de nieuwe groene cijfers zelfs het een einde van de dip. Na de coronacrisis kreeg die industrie het namelijk even zwaar te verduren. De bouwsector had in juni nog bijna 20 procent minder vacatures dan in het jaar ervoor. In augustus had de vacaturetrend zich herstelt tot -tienprocent en nu is hij zelf -0,1 procent. In de bouw mag de vlag dus uit.

De horeca is een van de weinige sectoren die ongelukkig is met de nieuwe cijfers van Indeed. In die sector is verder herstel nog niet in zicht. In augustus herstelde de vacaturetrend zich weliswaar een beetje ten opzichte van juni: hij ging toen van -70 procent naar -50 procent. In september is hij echter op dat percentage blijven steken.



Klantenservice, schoonmaak en verzorging in trek

Wilt u in uw zoektocht naar een baan het roer helemaal omgooien? Dan is het wellicht een idee om ute laten omscholen naar een klantenservicemedewerker, schoonmaker of verzorger in de individuele gezondheidszorg. Naar die drie functietitels is nu namelijk de meeste vraag op Indeed.

De grootste stijger in de maand september is voor het mooie beroep van betontimmerman. Er is nu twee keer zoveel vraag naar deze mensen als een maand geleden.



Nederland heeft zijn zaakjes redelijk op orde

Tot slot heeft Indeed de cijfers van het Nederlandse vacatureaanbod vergeleken met die van de rest van de wereld. Daaruit blijkt dat wij onze zaakjes redelijk op orde hebben. Op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn momenteel slechts 21 procent minder vacatures te vinden dan vorig jaar.

Dat is veel beter dan in het Verenigd Koninkrijk, waar er 46 procent minder vacatures zijn dan een jaar geleden. Wij doen het echter minder goed dan de VS en Canada. Beide Noord-Amerikaanse landen hebben nu zestien procent minder vacatures dan vorig jaar.

Onze vacaturetrend van -21 procent is prima te vergelijken met die van onze oosterburen. In Duitsland ligt het cijfer namelijk op -twintig procent.