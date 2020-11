 Minder negatieve vooroordelen rondom werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

65 procent van de Nederlandse professionals geeft aan dat er minder stigma heerst rondom ontslag wanneer dat een gevolg was van de coronacrisis - De impact van de coronacrisis zorgt voor onrust op de arbeidsmarkt. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal werklozen in het derde kwartaal opnieuw steeg met 70.000. Een ander gevolg is dat de negatieve vooroordelen rondom werkloosheid afnemen, zo blijkt uit onderzoek van LinkedIn.



Bijna twee derde van de respondenten (65 procent) geeft aan dat er minder stigma kleeft aan ontslag wanneer dit een gevolg is van de pandemie. Dat terwijl 72 procent aangaf dat wanneer corona geen rol speelt, er wél een negatief stigma verbonden is aan baanverlies.

In het onderzoek werden ruim 1.000 Nederlanders bevraagd, zowel respondenten die vóór de pandemie hun baan verloren als tijdens de crisis. Er bleek dat meer dan de helft (58 procent) van hen wel eens heeft gelogen over het feit dat ze werkloos zijn, veertien procent hield zelfs het nieuws voor hun familie en vrienden verborgen. Ruim een derde (35 procent) van de respondenten gaf aan dat de belangrijkste reden daarvoor schaamte is.



Meer empathie voor elkaar

De pandemie heeft er niet alleen toe geleid dat werkzoekenden anders over ontslag zijn gaan denken, maar ook anders over elkaar zijn gaan denken. Meer dan een derde (35 procent) van de ondervraagden veroordeelde of keek neer op mensen zonder werk voordat zij zelf ontslagen werden, waarvan meer dan een kwart (27 procent) zelfs aangaf te vinden dat ze werklozen lui vonden. Nu ze zelf werkloosheid (hebben) ervaren, geeft de helft aan meer empathie te hebben voor mensen die werkloos zijn.

Liza Jansen, redacteur van LinkedIn Nieuws in Nederland, geeft aan: "In de afgelopen zes maanden hebben velen het slechte nieuws ontvangen dat ze hun baan kwijt zijn, als direct of indirect gevolg van Covid-19. Op LinkedIn zien we dat veel leden zich tot het platform wenden om hun ervaringen te delen, support te vragen en om nieuwe kansen te vinden. Opvallend is de mate van eerlijkheid en openheid in discussies over werkloosheid, zeker in vergelijking vóór de pandemie. Het onderzoek toont aan dat ontslag ten gevolg van Covid-19 heeft bijgedragen tot een aanzienlijke destigmatisering van de werkloosheid."