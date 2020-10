 Helft thuiswerkers vol lof over optreden HR tijdens lockdown

Visma | Raet start verkiezing HR-professional van het jaar - De helft van de (volledig of gedeeltelijk) thuiswerkende Nederlanders vindt dat de HR-professionals een pluim verdienen voor hun werkzaamheden voor, tijdens en na de lockdown. De medewerkers (51 procent) geven aan dat zij zich in de beginperiode van het thuiswerken dankzij HR betrokken en onderdeel voelden van de organisatie.



Nog eens 47 procent is trots op HR en geeft aan dat deze afdeling ervoor heeft gezorgd dat zij hun werk goed hebben kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit recent onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse medewerkers door HR-dienstverlener Visma | Raet. De druk op HR was de afgelopen periode door COVID-19 extra hoog. Visma | Raet vindt dat de HR-professional daarom dit jaar extra in de schijnwerper mag staan en start vandaag met de verkiezing ‘HR-professional van het jaar 2020’.



HR-professional van het jaar 2020

Met de introductie van de verkiezing ‘HR-professional van het jaar 2020’ geeft Visma | Raet HR-professionals het podium dat ze verdienen. De context waarbinnen iedere organisatie werkt, is door de coronacrisis in korte tijd erg veranderd. HR-professionals hebben door de crisis extra te maken met uitdagingen als het betrokken en tevreden houden van medewerkers. Tijdens de crisis is gebleken dat het belangrijk is voor zowel medewerkers als de werkgever om de belevingswereld van elkaar te begrijpen en duidelijke afspraken met elkaar te maken. HR speelt hierin een belangrijke rol als strategisch partner. Begrip en een goede samenwerking resulteren onder andere in een goede werk-privébalans en dat is precies waar medewerkers nu behoefte aan hebben en gelukkig van worden. Een ruime meerderheid (65 procent) geeft aan tijdens de lockdown een goede balans tussen werk en privé gevonden te hebben.

Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet: "Toen de maatregelen door het kabinet werden aangekondigd, was het voor alle HR-professionals de grootste prioriteit om ervoor zorgen dat iedereen vanuit huis kon werken. Het is niet niks om medewerkers in deze nieuwe situatie tevreden te stellen en betrokken te houden. Ook wat betreft de focus op gezondheid. Een dergelijke crisis vraagt om flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen vanuit HR die als leidraad veelal dient voor de rest van de organisatie. De coronacrisis heeft ons nog meer laten inzien dat HR een belangrijke schakel is binnen een organisatie. Vandaar dit initiatief. We hopen dan ook dat deze HR-professional van het jaar-verkiezing niet eenmalig is, maar uiteindelijk zal uitgroeien tot een jaarlijks event."



Nomineren

Vanaf heden is het mogelijk om als werkgever of collega een HR-professional te nomineren via de speciale HR-professional van het jaar-website. Uit alle nominaties kiest de vakjury, bestaande uit Marco Winkel (Visma | Raet), Yvonne Bekers (Director of HR Strategy & Portfolio KLM Royal Dutch Airlines), Guus van Kampen (Directeur Orgplan), Niels Blokker (Directeur Solkie) en Nienke van Dijk (HR-adviseur bij HR-dienst.nl), de top vijf. Vervolgens kan het publiek een stem uitbrengen op hun favoriet. De uitreiking van de landelijke titel HR-professional van het jaar 2020 zal dit jaar online plaatsvinden op 1 december 2020.