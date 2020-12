 Ziekteverzuim bij kwart organisaties gestegen sinds aangescherpte coronamaatregelen

HR-professional heeft grote zorgen over psychische klachten medewerkers - Bij 27 procent van de organisaties stijgt het ziekteverzuim sinds de aangescherpte coronamaatregelen eind september. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder ruim 800 HR-professionals. Zij zien verschillende redenen voor het hogere ziekteverzuim. Zo geeft de helft (49 procent) van de HR-professionals aan dat er meer zieken zijn door corona: mensen zijn alerter op klachten en melden zich sneller ziek.



Zeventien procent geeft aan dat het komt door omstandigheden door corona, denk aan ziekmeldingen omdat een medewerker een testuitslag afwacht of in quarantaine moet na contact met een besmet persoon. Dit speelt met name in sectoren waarin niet kan worden thuisgewerkt, zoals in de zorg en in de industrie en productie.



Psychisch leed dat thuiswerken heet

Opvallend is dat een relatief hoog percentage psychische klachten noemt als reden voor verzuim. Zo komt de stijging volgens acht procent van de HR-professionals door angstklachten (geen perspectief op verbetering, uitzichtloosheid en motivatiegebrek) en nog eens zes procent door andere psychische en mentale klachten. Ook bij de vraag wat de grootste zorgen van HR-professionals op dit moment zijn, keren de psychische problemen terug. Zie de veel genoemde zorgen hieronder:

Gemis van sociale interactie (24 procent)

Motivatie en betrokkenheid medewerkers (vijftien procent)

Psychische klachten van medewerkers (twaalf procent) Toekomstperspectief

Waar aan het begin van de coronacrisis het thuiswerken de hemel in geprezen werd, kijkt men daar nu anders tegenaan. De nodige zorgen van de HR-professionals die zijn ontstaan door het thuiswerken, hebben ook hun weerslag op hoe men aankijkt tegen thuiswerken in de toekomst. Zo geeft slechts één procent van de HR-professionals aan dat zij in de toekomst volledig gaan thuiswerken. Het aantal dat de andere kant op schiet is iets groter: tien procent wil volledig terug naar het kantoor of een andere werklocatie. Het grootst is het gedeelte dat thuiswerken en werken op locatie gaat combineren: 84 procent.

Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR: "Er wordt steeds meer gesproken over de weerslag van de huidige crisis op de mentale gezondheid van mensen. Iets dat ook werkgevers zeker niet moeten onderschatten. Het is goed om te zien dat werkgevers dit nauwlettend in de gaten houden. We weten dat het helpt als werkgevers de mentale gezondheid bespreekbaar maken en vervolgens met hun medewerkers op zoek gaan naar passende oplossingen. Soms is dat even investeren, maar dat is het altijd waard. De gezondheid van uw medewerkers moet de werkgever uiteindelijk de hoogste prioriteit geven. Dat is belangrijk voor de medewerkers en leidt tot minder verzuim."