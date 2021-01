 Kwart Nederlanders proactiever bezig met gezondheid door huidige gezondheidscrisis

Een op de vijf Nederlanders neemt dit jaar meer supplementen en vitamines ter ondersteuning van gezondheid - Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen, daarom staat januari vaak in het teken van goede voornemens. Uit onderzoek van Atida Pure blijkt dat een merendeel (78 procent) van de Nederlanders goede voornemens heeft. Zo geeft 26 procent van de respondenten aan te willen afvallen en wil 21 procent meer tijd doorbrengen met vrienden en familie.



Bovendien is ruim een kwart van de Nederlanders (26 procent) van plan om, vanwege de huidige gezondheidscrisis, in 2021 proactiever aan de slag te gaan met zijn of haar gezondheid.



Nederlanders bewuster van fysieke en mentale gezondheid

Ruim een kwart van de Nederlanders is dus van plan om in 2021 hun fysieke gezondheid te verbeteren, maar op welke manieren? Van deze mensen is 74 procent van plan om meer te bewegen, ruim 52 procent wil gezonder eten en 42 procent streeft naar een betere nachtrust. Niet alleen fysieke, maar ook mentale gezondheid lijkt meer aandacht te krijgen in 2021. Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat een op de drie Nederlanders het voornemen heeft om zijn of haar mentale gezondheid dit jaar te verbeteren.



Veel Nederlanders geen idee wat voor multivitamines zij nemen

Verder blijkt dat ruim een op de vijf ondervraagden meer vitamines en supplementen wil nemen om zijn of haar gezondheid te ondersteunen in 2021. Dat lijkt op het eerste gezicht een goed en onschuldig voornemen, maar weet men wat hij of zij slikt? Een derde van de ondervraagden geeft aan dat zij extra multivitamines nemen, terwijl maar liefst 33 procent van hen geen idee heeft wat die ‘multi’ inhoudt en welke vitamines of mineralen zij binnenkrijgen.

Meer dan de helft van de ondervraagden geeft dan ook aan dat zij, bij het gebruik van vitamines, afgaan op het advies van familie en vrienden. De ogenschijnlijke one-size-fits-all-benadering van multivitamines is niet optimaal voor de meeste mensen. In de praktijk blijkt toch vaak dat een goed en gedegen en gepersonaliseerd advies van een expert een betere optie is. Zo weten consumenten zeker dat ze supplementen nemen die aansluiten bij hun behoeftes en gezondheidsdoelen.