 De verborgen gevolgen voor de gezondheid van thuiswerken

Verander regelmatig van houding - Toen de overheid in maart dit jaar iedereen opriep om zoveel mogelijk persoonlijk contact te vermijden, had niemand kunnen voorzien dat dit een ingrijpende impact zou hebben om de manier waarop we werken. En al helemaal niet dat dit langetermijngevolgen zou hebben voor de fysieke en mentale gesteldheid van thuiswerkers. Wilfred Noordam, country sales manager Benelux bij Ergotron, schreef er dit artikel over.



Als gevolg van de plotselinge overstap op thuiswerken moesten miljoenen mensen genoegen nemen met een werkplek in de vorm van een eettafel, keukenblad of bijzettafel. Veel jongere medewerkers die een woning met anderen delen, hadden geen andere keuze dan hun slaapkamer om te bouwen tot werkplek.

Door het ontbreken van een geschikte thuiswerkplek duurde het niet lang voordat mensen de fysieke belasting begonnen te ondervinden die gepaard gaat met acht uur lang achter het scherm van een laptop, tablet of pc werken.

Tijdens de eerste twee weken van de lockdown voerde het Institute for Employment Studies (IES) de Working from Home Wellbeing Survey uit. Uit de enquêteresultaten komt naar voren dat er onder thuiswerkers al snel een significante piek in musculoskeletale klachten optrad. Zij maakten melding van pijnscheuten en klachten die zij nog niet eerder hadden ondervonden, met name in hun nek (58 procent), schouders (56 procent) en rug (55 procent).

Voor werkgevers die de gezondheid en veiligheid van hun personeel serieus nemen, zouden deze onderzoeksbevindingen een belangrijk waarschuwingssignaal moeten vormen. Als werknemers thuis lange uren maken zonder over passende stoelen, bureaus en beeldschermen te beschikken, staat daarmee hun fysieke welzijn op het spel, en uiteindelijk ook hun vermogen om productief te blijven.



Simpele maatregelen om gezonder en fitter te werken

Regelmatig van houding veranderen tijdens langdurig beeldschermwerk is uiterst bevorderlijk voor de fysieke en mentale gesteldheid. Het gaat de cumulatieve risico’s van een slechte werkhouding en lang zitten tegen. Het verbetert de bloedsomloop, zorgt voor de verbranding van calorieën en houdt de bloedsuikerspiegel in evenwicht.

Regelmatig korte pauzes inlassen om de spieren te strekken en achter het beeldscherm vandaan te komen is ook een uitstekende manier om de ogen en polsen tot rust te laten komen. Het gebruik van een monitorstandaard of monitorarm kan computergebruikers helpen om een betere positie te hebben achter hun beeldscherm. Hiermee kunnen ze hun monitor optimaal afstellen op hun zichtveld. Dit verkleint de kans op de ogen en nek.

Een zit-stabureau maakt het makkelijk om regelmatig af te wisselen tussen zittend en staand werken. Thuiswerkers kunnen daarmee het soort ergonomische en fysieke activiteit met lage intensiteit aan de dag leggen dat volgens diverse onderzoeken het fysieke welzijn en de productiviteit een boost geeft.

Een andere simpele ergonomische maatregel die aan een betere werkhouding kan bijdragen, is het gebruik van een stevig zitkussen. Dit zorgt voor een goede rugpositie en helpt thuiswerkers om hun polsen en armen op dezelfde hoogte te brengen als het toetsenbord. Het is ook mogelijk om een handdoek op te rollen en achter de lendenstreek te plaatsen. Dit verkleint de kans op onderuitzakken. Verder verdient het de aanbeveling om elke 30 minuten een alarm in te stellen als teken dat het tijd is om op te staan en wat te bewegen. Dit is een uitstekende manier om het lichaam respijt te geven van een dag lang in dezelfde houding zitten.



Optimaal gebruikmaken van de beschikbare ruimte

Het inrichten van een comfortabele en productieve thuiswerkomgeving is geen sinecure. Niet alle thuiswerkers hebben de beschikking over een kamer die ze kunnen omtoveren tot een thuiskantoor. Het zou daarom een topprioriteit voor werkgevers moeten zijn om slimme en flexibele oplossingen in te zetten die thuiswerkers in staat stellen om de beschikbare ruimte optimaal te benutten en een ergonomisch verantwoorde werkomgeving in te richten zonder allerhande meubilair te hoeven verslepen.

Zit-stabureaus, monitorstandaarden en monitorarmen zijn geknipt voor thuiswerkers die hun werkplek aan het einde van de werkdag uit het zicht moeten verplaatsen. En aan de muur bevestigbare uitklapbureaus zijn weer een ideale oplossing voor woonomgevingen met beperkte ruimte.



Wat de toekomst brengt

Uit een onderzoek dat de Universiteit van Cardiff en Universiteit van Southampton in juni uitvoerden blijkt dat steeds meer mensen van plan zijn om thuis te blijven werken. Dit is een teken dat onze manier van werken op het punt staat om voorgoed te veranderen. Maar liefst 88 procentvan alle mensen die tijdens de lockdown thuiswerkten, wil die in de toekomst de mogelijkheid hebben om dat te blijven doen. 47 procentzegt dit vaak of permanent te willen doen.

Nu alles erop wijst dat thuiswerken voor veel mensen uitgroeit tot de norm, moeten werkgevers voor procedures zorgen die hun medewerkers helpen om te werken op een manier die niet nadelig is voor hun fysieke gesteldheid. Een risicobeoordeling van elke thuiswerkplek maakt het mogelijk om na te gaan of werknemers beschikken over de bureaus, stoelen en pc’s die nodig zijn om op ergonomisch verantwoorde wijze te werken.

Het terugdringen van de risico’s met ergonomische maatregelen die het fysieke welbevinden van thuiswerkers bevorderen, bevordert bovendien de productiviteit van het personeel. Want als je lichaam tekenen van pijn en stress vertoont als gevolg van een oncomfortabele werkhouding, is het natuurlijk moeilijk om gemotiveerd te blijven.