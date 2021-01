 Werk-privé balans verslechterd door corona

56 procent medewerkers in ICT-sector mist sociale interactie - Voor ruim een derde van de medewerkers (37 procent) is de werk-privé balans slechter geworden sinds de eerste lockdown. Veertien procent van de Nederlandse medewerkers denkt dat zijn of haar werk-privé balans nog verder achteruit zal gaan. Binnen de ICT is de impact van corona nog nadrukkelijker te zien.



Dit blijkt uit het jaarlijkse ‘What Workers Want’ (WWW) onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders van Hays. In het WWW 2020-rapport geeft Hays de meest recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt weer.

Op dit moment is slechts de helft van Nederland (49 procent) positief over de werk-privé balans. De coronacrisis zorgt voor flink wat veranderingen in ons werkleven. Zo is voor ruim de helft van de Nederlandse medewerkers (61 procent) de werk-privé balans belangrijker geworden. Een goede werk-privé balans is belangrijk voor de (mentale) gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Voor organisaties en werkgevers ligt een grote uitdaging in het ondersteunen van hun medewerkers en om hen door de veranderingen heen te begeleiden en flexibiliteit te bieden.



Grootste uitdagingen en veranderingen

Verder legt het ‘WWW’-rapport bloot dat er nieuwe uitdagingen zijn ontstaan sinds medewerkers door corona vaak thuis werken. Een sociaal isolement blijkt de grootste uitdaging. Zeker een derde (34 procent) mist sociale interactie en voelt zich geïsoleerder. Ook de verandering in workload is voor zeventien procent een grotere uitdaging geworden en veertien procent heeft moeite met zich aanpassen aan hun nieuwe werkomgeving. Medewerkers denken na over hun leven en de plek van werk daarin. Zeker een derde (34 procent) wil zich laten omscholen of een andere organisatie met meer betekenis zoeken, negentien procent wil vaker vanuit huis werken en zeventien procent wil meer aandacht besteden aan gezondheid en welzijn.



Uitschieter ICT sector

Binnen de ICT is de impact van corona nog nadrukkelijker te zien. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde, ervaart ruim twintig procent meer het gemis van sociale interactie als grootste uitdaging, namelijk zeker 56 procent. Toch wil bijna de helft (47 procent) in de toekomst vaker thuis werken. 37 procent wil werken voor een organisatie met meer betekenis en 30 procent zegt meer aandacht te willen besteden aan hun gezondheid en welzijn.

David Trollope, Managing Director Hays Nederland: "Dat de COVID-19-crisis impact heeft op ons werk en onze mentale gesteldheid is maar al te duidelijk. Flexibiliteit vanuit werkgevers is ontzettend belangrijk in het ondersteunen van hun medewerkers hierin. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de werkdag. Waar de een het prettig vindt om in de avond langer door te werken en tussendoor even wat tijd aan zichzelf te besteden, begint de ander liever vroeg zodat hij of zij tijdig kan afsluiten. Het belangrijkste is dus dat het werk gedaan wordt, en niet zozeer wanneer het gedaan wordt. Aan de manager de taak om hier zo veel mogelijk ruimte te bieden, zolang het niet ten koste gaat van het contact met collega’s en de werkzaamheden. Goede afspraken en richtlijnen rond flexibel werken zijn essentieel en daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van."