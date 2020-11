 COVID-19 levert positieve bijdrage aan digitalisering

Aantal succesvolle digitaliseringstrajecten stijgt evenals de kennis binnen het bedrijf - Bedrijven halen nu meer waarde uit digitalisering en bestempelen digitaliseringstrajecten succesvoller dan begin dit jaar – voordat Nederland in lockdown ging. Daarnaast nam de kennis om te kunnen digitaliseren de afgelopen zeven maanden toe.



Dit blijkt uit onderzoek van Macaw dat begin maart en eind oktober werd uitgevoerd onder 1066 Nederlandse mede- of eindverantwoordelijken bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers.



Koploper

Na een flinke inhaalslag behoort Nederland volgens de Europese ‘Digital Economy and Society Index 2020’ inmiddels tot de Europese koplopers op het gebied van digitalisering. Het kabinet streeft ernaar dat Nederland in de top blijft en dat kansen van digitalisering nog beter worden benut. En alhoewel 39 procent van de bedrijven het lastig vindt om nieuwe ideeën en innovaties op het gebied van digitalisering te implementeren, zijn er ook hoopvolle cijfers. Zo nam het percentage waarin een organisatie in staat is het maximale uit digitalisering te halen toe. In maart gaf 46,4 van de respondenten aan dat dit was toegenomen ten opzichte van een half jaar eerder, en in oktober gaf 52,9 procent aan dat dit was toegenomen ten opzichte van begin dit jaar (voor COVID-19). Noord-Nederland kent met 61,3 procent het hoogste percentage tegen 51,1 procent in West-Nederland.



Venus versus mars

Tussen de feedback van de mannen (n=611) en vrouwen (n=455) zitten een paar opvallende verschillen. 75,8 procent van de vrouwelijke respondenten geeft aan dat de mate waarin het bedrijf bezig is met digitalisering toenam ten opzichte van begin dit jaar (voor COVID-19) tegen 66,6 procent van de mannen. Als gekeken wordt naar de mate waarin men nu betrokken wordt bij digitalisering zijn vrouwen iets minder positief dan mannen, namelijk respectievelijk 48,4 tegen 53,4 procent. Opmerkelijk is dat het percentage over de mate van betrokkenheid in oktober (51,2 procent) lager ligt dan in maart (60,4).



Dertigers vinden digitalisering het belangrijkst

Ook in de leeftijdscategorieën zijn verschillen zichtbaar. Zo vindt 79,7 procent van de respondenten met een leeftijd tussen de 30-39 jaar (n=315) dat de mate waarin het bedrijf bezig is met digitalisering is toegenomen ten opzichte van begin dit jaar tegen 61,9 procent onder de 50-59-jarigen (n=226). Deze vijftigers zijn ook het minst positief over de toegenomen kennis binnen de organisatie in de afgelopen zeven maanden om succesvol te kunnen digitaliseren. Met 51,3 procent ligt dit percentage ruim 10 procent onder het percentage van de respondenten dat jonger is dan 30 jaar.

82,2 procent van de respondenten in de leeftijd tussen de 30 en 39 jaar vindt dat het belang van digitalisering is toegenomen in vergelijking met begin dit jaar. Onder de zestigplussers is het percentage aanzienlijk lager, namelijk 69,7 procent. Respondenten onder de dertig jaar vinden dat de mate waarin ze betrokken wordt het minst is toegenomen (46,3 procent) en het meest is afgenomen (6,9 procent) in vergelijking met begin dit jaar.



Financiële instellingen, onderwijs, verhuur onroerend goed

In financiële instellingen, het onderwijs en in de verhuur van onroerend goed zien we de grootste toename in vergelijking met begin dit jaar in de mate waarin de organisatie bezig is met digitalisering (respectievelijk 80,9; 84 en 100 procent). Het onderwijs is de sector die in staat is het maximale uit digitalisering te halen – 63,8 procent in deze sector ziet een toename ten opzichte van begin dit jaar, voor COVID-19. De helft van de bedrijven (53,8 procent) heeft moeite met het implementeren van digitale innovaties. Waarbij de publieke instellingen met 69 procent de kroon spannen.



Hoogopgeleiden versus laagopgeleiden

76,0 procent van de hoogopgeleiden vindt dat de mate waarin het bedrijf bezig is met digitalisering is toegenomen in vergelijking met begin dit jaar tegen 44,0 procent van de laagopgeleiden. Ook over het succes van de invoering van nieuwe digitaliseringstrajecten zijn de meningen verdeeld. veertien procent van de laagopgeleiden vindt dat dit is afgenomen in vergelijking tot begin dit jaar, en 32 procent ziet een toename tegen 56,3 procent van de hoogopgeleiden. Ook vindt acht procent van de laagopgeleiden dat de kennis binnen de organisatie om succesvol te kunnen digitaliseren is afgenomen tegen 2,6 procent onder de hoopopgeleiden. 59,4 procent van de hoogopgeleiden vindt dat de kennis om succesvol te kunnen digitaliseren in vergelijking tot begin dit jaar is toegenomen tegen 44 procent onder de laagopgeleiden.