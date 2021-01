 Lockdown zorgt voor toename cybercrime

Toename cybercrime sterkst in Gelderland - Cybercriminelen zijn tijdens de tweede lockdown vaker actief. Van september tot en met november verdubbelde het aantal meldingen van cybercrime zelfs ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de invloed van de lockdowns op criminaliteit, op basis van politiecijfers.



Tijdens de tweede golf nam het aantal meldingen van cybercrimes het sterkst toe in Gelderland, met maar liefst 231,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In zes andere provincies is het aantal meldingen van online oplichting minstens verdubbeld in vergelijking tot dezelfde periode in 2019. In Flevoland steeg tijdens de tweede golf het aantal cybercrime-meldingen tot nu toe het minst sterk (8,6 procent).



Verschuiving van fysieke naar digitale criminaliteit

Doordat veel Nederlanders thuis blijven, verschuift de criminaliteit van fysiek naar digitaal. Ook tijdens de eerste lockdown was een sterke toename in cybercriminaliteit te zien. In mei was het aantal geregistreerde online oplichterij in Nederland zelfs voor het eerst hoger dan het aantal inbraken.

In het najaar kreeg de politie in Groningen en Noord-Holland opnieuw meer meldingen van cybercrime dan van inbraken. Ditzelfde geldt in 29,3 procent van alle Nederlandse gemeenten.

In Wijk bij Duurstede werden de meeste cybercrime-incidenten geregistreerd tijdens de tweede golf: 6,3 per 10.000 inwoners. Daarnaast kregen de gemeenten Stede Broec (5,1) en Schagen (4,9) kregen relatief vaak te maken met online criminaliteit per 10.000 inwoners. In diezelfde periode werden per 10.000 Nederlanders 1,6 meldingen gedaan van digitale oplichting.



Aanpak cybercriminelen verandert

David Janssen, cybersecurity analist en initiatiefnemer van VPNGids.nl, merkt dat cybercriminelen het afgelopen jaar meer mogelijkheden vonden om slachtoffers te maken: "Men ziet dat criminelen inspelen op de veranderingen door het coronavirus. Door de pandemie zijn we online veel actiever geworden, wat kansen biedt voor criminelen. U ziet onder meer een toename in nepwebshops, vriend-in-nood fraude via WhatsApp en valse meldingen over de bezorging van pakketjes."