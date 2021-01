Huizenkopers wijken steeds meer uit naar Overijssel, Groningen, Flevoland en Drenthe Woningmarkt in buitengebieden in 2020 meer in trek door verzadiging in Randstad - Als gevolg van de verzadigde woningmarkt in de grote steden dreigt de huizenmarkt nu óók in de omliggende gemeenten op te drogen. Doordat ook hier de huizenprijzen sterk stijgen, nemen huizenkopers steeds vaker hun toevlucht tot gebieden buiten de Randstad.



Vorig jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen het sterkst in de provincies Overijssel (+37 procent), Groningen (+35 procent), Flevoland (+32 procent) en Drenthe (+31 procent). Volgens De Hypotheker is de kans groot dat ook in deze provincies de huizenprijzen als gevolg van dit ‘waterbedeffect’ zullen stijgen en het gemiddelde hypotheekbedrag verder omhoog zal stuwen.

Als gevolg van de sterk stijgende huizenprijzen en het schaarse woningaanbod is het steeds lastiger een woning te kopen in de grote en middelgrote steden. Door de overspannen woningmarkt weken steeds meer huizenkopers in de afgelopen jaren uit naar de omliggende gemeenten. Nu ook hier de woningmarkt verzadigd dreigt te raken, stijgen de huizenprijzen flink en is een woning voor steeds meer mensen nauwelijks meer te veroorloven. Daarom trekken steeds meer huizenkopers naar de provincies buiten de Randstad, omdat de huizenprijzen daar vaak lager zijn. Dit is terug te zien in de verschillen tussen het gemiddelde hypotheekbedrag van provincies in de Randstad en daarbuiten. Zo was in 2020 het gemiddeld hypotheekbedrag in Utrecht met 288.720 euro beduidend hoger dan in de provincie Groningen met 190.083 euro. De groeiende populariteit van deze provincies wordt waarschijnlijk versneld door de coronacrisis. Zo hebben veel woningbezitters behoefte aan meer buitenruimte, een groenere omgeving en meer vierkante meters nu zij langere tijd thuis werken. Ook is het woon-werkverkeer een minder grote belemmering om een huis in de regio te kopen, nu thuiswerken naar verwachting ook ná de crisis gemakkelijker zal worden.



Woningmarkt in gemeenten rond grote steden droogt op

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt dat in de grote steden nog steeds sprake is van een overspannen woningmarkt, ondanks een lichte opleving vanwege de coronacrisis. Door de onzekerheid over de gevolgen van corona en de wijziging in de overdrachtsbelasting per 2021 wilden zowel particulieren (verkoop) als beleggers (koop) nog hun slag slaan op de woningmarkt. Tegelijkertijd waren er minder expats waardoor het woningaanbod vorig jaar licht steeg en de concurrentie daalde. Zo was over 2020 in de gemeente Rotterdam een stijging zichtbaar van dertieb procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Omdat in de grote en middelgrote steden steeds minder betaalbare woningen zijn, zoeken huizenkopers hun heil in omliggende gemeenten. Met als gevolg dat ook de woningmarkt rond de Maasstad al enige tijd een hoge vlucht neemt. Zo laat een aantal randgemeenten een flinke groei zien, met als grootste uitschieters Barendrecht (+45 procent), Vlaardingen (+31 procent) en Maassluis (+24 procent). Deze ontwikkeling is ook zichtbaar rond andere grote steden, zoals Utrecht.



Flinke stijging hypotheekaanvragen in Noordoostelijke provincies

Terwijl de huizenmarkt in provincies buiten de Randstad in de afgelopen jaren kromp of stabiel bleef, zijn in 2020 in deze regio’s nu ook een flinke groei in het aantal hypotheekaanvragen zichtbaar. Vooral de provincies Overijssel (+37 procent), Groningen (+35 procent), Flevoland (+32 procent) en Drenthe (+31 procent) springen eruit. In Overijssel is de meest opvallende stijging te zien in de gemeente Enschede (+42 procent). In de gemeente Groningen was zelfs sprake van een groei van 49 procent, maar zijn ook omliggende gemeenten erg populair. In Flevoland ziet De Hypotheker een vergelijkbare ontwikkeling, zoals in Almere (+31 procent). Ook zijn er in deze provincie veel nieuwbouwprojecten in ontwikkeling, wat een extra verklaring kan zijn voor deze stijging. In de provincie Drenthe steeg met name de gemeente Emmen (+52 procent).Ook in andere provincies is een duidelijke stijging zichtbaar, zoals in Limburg (+26 procent) en Gelderland (+21 procent).

"Door de opdrogende huizenmarkt in de vier grote steden zien we al enige tijd dat veel huizenkopers uitwijken naar randgemeenten. Hoewel vorig jaar sprake was van een lichte stijging van het woningaanbod in de grote steden, blijft de vraag voorlopig nog vele malen groter dan het aanbod," benadrukt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "We zien dat provincies waar nog enigszins sprake is van een gezonde woningmarkt - bijvoorbeeld Overijssel en Groningen - steeds populairder worden. Hiermee is de kern van het probleem echter niet opgelost. Het woningtekort breidt zich nu verder uit naar andere delen van Nederland. Een groei van het woningaanbod blijft dan ook hard nodig om aan de grote vraag te kunnen voldoen."



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Is technologie onze reddingsboei tijdens lockdown? Huizenkopers wijken steeds meer uit naar Overijssel, Groningen, Flevoland en Drenthe Leidinggevende stimuleert werknemer niet om te leren Gerelateerde nieuwsitems Hypotheekaanvragen voor verbetering woning stijgen met 48 procent VEH: Europese taxatierichtlijn kost huiseigenaren miljoenen per jaar 40 procent huurders in vrije sector wil liever koopwoning 'Huizenprijzen stijgen tot 2021 door, aantal woningverkopen blijft dalen'