 'Huizenprijzen stijgen tot 2021 door, aantal woningverkopen blijft dalen'

Economisch Bureau ABN AMRO verwacht wel prijsafzwakking op verhitte woningmarkt - De huizenprijzen stijgen tot 2021 verder door, al zwakt deze toename de komende 24 maanden wel af. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de eerste Woningmarktmonitor van 2019.



De economen van de bank gaan ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar met zes procent stijgen en in 2020 met nog eens vier procent. Ondertussen blijft het aantal woningverkopen dit en komend jaar verder afnemen, zo denkt het Economisch Bureau. Voor 2019 is een afname van vijf procent geraamd, waarna in 2020 opnieuw een daling van vijf procent wordt voorspeld.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "Tot voor kort gingen we ervan uit dat de woningprijzen in 2019 met zeven procent zouden stijgen. We verlagen deze prognose nu naar zes procent, omdat het vertrouwen in de woningmarkt is afgenomen. Dit komt onder meer door toenemende onzekerheid over de groei van de economie. Desondanks denken we dat de woningprijzen dit en komend jaar blijven stijgen. De toename ligt per saldo iets boven het historisch gemiddelde, omdat de hypotheekrente aanhoudend laag is en het woningaanbod ook de komende jaren krap zal zijn."



Wachtende doorstromers

Een voorbode voor een afzwakkende prijsstijging is de daling van het aantal woningverkopen, die al in 2018 zichtbaar was. Er werden minder huizen verkocht, omdat vanwege de gestegen prijzen de betaalbaarheid onder druk kwam te staan en het sentiment om te kopen afzwakte. Ook zijn de meeste mensen die tijdens de crisis het kopen van een huis uitstelden, inmiddels alsnog verhuisd. Bovendien is er momenteel een gebrek aan te koop staande woningen. Dit komt onder andere door de doorstromers, die eerst een nieuw huis aanschaffen voordat ze hun huidige woning te koop zetten. Wel verwacht het Economisch Bureau dat doorstromers op termijn hun woning te koop zetten voordat ze een ander huis hebben gekocht. In dat geval komen er weer meer woningen te koop. Desondanks verwachten de economen tot 2021 een verdere daling van het aantal verkopen.



Nieuwbouw blijft achter

Net als bij bestaande woningen is het aanbod nieuwbouwwoningen beperkt. Een gebrek aan bouwcapaciteit, te weinig bouwplannen, beperkende financieringsmogelijkheden voor bouwprojecten en tegenvallers bij de realisatie van woningen maken dat de nieuwbouw achterblijft. Het Economisch Bureau verwacht dat hierin niet snel verandering komt. Ook stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen, zelfs harder dan bij bestaande woningen. Dit komt deels doordat er tegenwoordig meer in het hogere prijssegment wordt gebouwd.