 Succes collega vormt inspiratie om te leren

Leidinggevende heeft veel geloof in medewerker - Voor de helft (52 procent) van werkend Nederland is het succes van hun collega’s een bron van inspiratie om te leren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Bezinning leidt tot inzicht’ van Boertien Vergouwen Overduin, uitgevoerd onder ruim 1.100 Nederlanders in loondienst.



Niet alleen het succes van collega’s ervaart men als leerzaam, over het algemeen is men ook erg positief over het krijgen van feedback van collega’s. Zo ziet 87 procent het als een kans om van te leren.



Kosteloze toegang tot e-module Growth Mindset

Sven Tump, directeur bij Boertien Vergouwen Overduin: "In de praktijk blijkt het vaak lastig om proactief op zoek te gaan naar feedback. Men wil afwijzing eigenlijk het liefst ontlopen, terwijl men weet dat feedback helpt in de ontwikkeling. We zien dat mensen die geloven dat ze zich iedere dag kunnen ontwikkelen, eerder geneigd zijn om te leren en daarom juist opzoek gaan naar feedback. Deze mensen handelen vanuit een growth mindset. Bij Boertien Vergouwen Overduin willen we werkend Nederland stimuleren op deze manier te denken en daarom bieden we de gratis e-module Growth Mindset aan."



Succes van collega is inspiratie

Niet alleen feedback vanuit collega’s biedt kansen om van te leren. Ook leidinggevenden spelen een grote rol in de ontwikkeling van medewerkers. Zo zegt 55 procent dat hun leidinggevenden hen stimuleert in de persoonlijke ontwikkeling.



Leidinggevende heeft veel geloof in medewerker

Leidinggevenden hebben sowieso erg veel geloof in de capaciteit van medewerkers. Zo zegt maar liefst zeven op de tien werkenden dat hun leidinggevende het geloof in hen heeft dat wanneer zij iets nog niet kunnen, ze dit wel kunnen leren. Tegelijk geeft maar 47 procent aan dat hun leidinggevenden hen uitdaagt in het werk, zodat zij zich kunnen ontwikkelen.