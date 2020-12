 Forse groei online leren maar klassikaal leren blijft belangrijke leervorm

NIDAP onderzoek naar impact Coronacrisis op opleidings- en trainingsbranche - NIDAP heeft in opdracht van de NRTO de gevolgen van de Coronacrisis op deze branche onderzocht. Onderzocht zijn met name werkgevers met 100 of meer werknemers. "We zien een forse groei van online leren, maar toch blijft de sociale component van leren belangrijk. De meerderheid van deelnemers kiest voor klassikaal of combinatie van online en klassikaal," aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).



Uit het NIDAP onderzoek kunnen we het volgende concluderen:

• In een aantal branches zien we geen grote daling, maar eerder een verschuiving naar andere vormen, of kostenbesparing in een vorm die de opleidingssector niet erg raakt.

• Daarnaast schuift een deel naar leren in het bedrijf zelf. Redenen om hierbij externe opleiders in te huren hebben te maken met tijdsbesparing (expertise direct beschikbaar).

• Uit de cijfers blijkt (uiteraard) een grote verschuiving naar online leren, in welke vorm dan ook. Instituten zelf zien dat de behoefte aan de fysieke ontmoeting zal blijven en dat er meer verschillende vormen van online leren zullen worden gebruikt.

'Uit onderzoek blijkt dat het ontmoeten van professionals van andere organisaties juist een reden is om buiten de deur een opleiding of cursus te volgen', aldus Paul van der Wal (NIDAP).



Verschillen per branche

De verschillende branches en werkgevers reageren uiteenlopend op de Corona uitbraak. Deels omdat bij budgetten en opleidingsbeleid al vastliggen, en deels omdat men geen of minder omzetvermindering heeft. In de financiële-, zorg- en industriesector daalt het budget niet of nauwelijks. Maar bij meer dan een kwart van de werkgevers in de handel/horeca en transport daalt het budget wel aanzienlijk.



Meer online

Bijna driekwart van de bedrijven maakt meer gebruik van online leermiddelen. Daarnaast wordt er meer binnen in de organisatie zelf geleerd. Externe opleiders worden ingeschakeld als zij tijd kunnen besparen of als zij de benodigde expertise direct beschikbaar hebben. Bijna de helft stelt dat er gewoonweg minder mensen buiten de deur leren. Bij een vijfde van de werkgevers zal het budget dalen.