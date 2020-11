 Partner even grote inspirator om te ontwikkelen als directe collega

Initiatief tot het volgen van studie komt voornamelijk uit medewerker zelf - Partners spelen een even grote rol als directe collega’s in het inspireren van de Nederlandse werkenden om te leren en te ontwikkelen. Zo geeft vijftien procent van de werkenden aan dat hun partner degene is die hen het meest inspireert om te (blijven) leren en ontwikkelen, en is dit voor zestien procent van de werkenden hun directe collega.



Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Opleiding.nl onder ruim 1.100 werkenden.



Leidinggevende en HR-collega geven weinig inspiratie voor ontwikkelen

Partners en directe collega’s spelen met deze percentages een grotere rol in het inspireren om te leren, dan de leidinggevende en de HR-collega. Slechts twaalf procent van de werkenden geeft aan het voor hen de leidinggevende is die hen het meest inspireert om te blijven leren. Voor zo goed als geen enkele werkende (een procent) is het de HR-collega die deze inspiratie biedt. Verreweg de grootste inspirator zijn de werkenden zelf: 45 procent geeft aan dat de inspiratie om door te ontwikkelen, dankzij intrinsieke motivatie, uit zichzelf komt.



HR en leidinggevende zijn geen bepalende factor in keuze voor opleiding

Dat de leidinggevende en HR-collega de minder inspirerende partijen zijn, zie je ook terug in het deel van de werkenden dat de keuze voor hun opleiding zou overlaten aan hun leidinggevende of HR-collega. Respectievelijk veertien en elf procent van de werkenden zegt dat zij de keuze voor een opleiding of training zou laten bepalen door hen. 62 en 61 procent geeft aan het niet door de leidinggevende of HR-collega te laten bepalen.

Steven Steenbergen, directeur Opleiding.nl: "Als Opleiding.nl geloven we dat de twee succesfactoren voor het volgen van een studie zijn dat mensen voldoende gemotiveerd zijn en dat ze optimaal gefaciliteerd worden om daadwerkelijk te kunnen leren. Dat zo’n groot percentage werkenden aangeeft dat het de intrinsieke motivatie is die ervoor zorgt dat zij zich blijven ontwikkelen, laat zien dat het in Nederland met de motivatie wel goed zit. Uit eerder onderzoek weten we dat de uitdagingen voor het volgen van een opleiding vooral liggen op het vlak van faciliteren; veel Nederlanders stellen het volgen van een opleiding uit omdat ze het lastig vinden te kiezen uit het overweldigend aanbod. Met Opleiding.nl hebben we het doel daarin het verschil te maken."