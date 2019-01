 Minder dan de helft van de Nederlanders wisselt banden in winter

Rijdt u op andere banden in de winter? - Slechts 42 procent van de Nederlanders wisselt hun autobanden in de winter, zo blijkt uit onderzoek van Bridgestone. De meeste Nederlanders achten winterbanden niet nodig om hun wegprestaties optimaal aan te passen aan de weersomstandigheden.



De meest voorkomende reden die hiervoor wordt gegeven is dat men slechts korte afstanden rijdt en het daarom niet nodig zou zijn – voor vier op de tien Nederlands is dit de reden om geen banden te wisselen. Ongeveer een kwart van de ondervraagden geeft aan all season banden te hebben, waardoor winterbanden niet meer nodig zouden zijn. Verder meent bijna één op de vijf Nederlanders dat de weersomstandigheden in Nederland niet dusdanig heftig zijn dat het nodig is om banden te wisselen.



Grip

Toch moet het risico van rijden op de verkeerde banden niet onderschat worden, vindt Melvin Caldenhove, expert Automotive bij Bridgestone. "Vergeet niet dat banden het enige contactpunt zijn dat je auto met de weg heeft. Het is dus letterlijk van levensbelang dat je goede grip hebt en dat water op een goede manier wordt afgevoerd. Onder de 7°C is het verschil in remweg op nat wegdek tussen zomer- en winterbanden dermate groot, dat u zonder winterbanden uw rijstijl flink aan zult moet passen om veilig te blijven rijden," aldus Caldenhove. "En dat gebeurt nu nog te weinig, waardoor er onnodig gevaarlijke situaties ontstaan."

Hij vervolgt: "Het rubber van winterbanden blijft zacht wanneer het kouder is en door het aangepaste profiel heb u extra grip op de weg. In Nederland duiken we nu al regelmatig onder de zeven graden, dus winterbanden zijn dan de veiligste optie."



Vakantie

Van de mensen die wel hun banden wisselen, geeft een krappe minderheid aan dat zij winterbanden in de winter veiliger achten dan all season banden. Zo’n twintig procent geeft aan dat de banden langer meegaan als ze op tijd gewisseld worden. Verder laat twaalf procent weten banden enkel te wisselen omdat ze op vakantie naar de sneeuw gaan.