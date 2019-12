 42 procent automobilisten vermijdt rijden met slecht weer

Regen, mist en gladheid redenen voor Nederlanders om niet de auto in te stappen - Glibberen over gladde wegen of ruitenwissers die overuren draaien met heftige sneeuwval: rijden met winters weer is een andere tak van sport. Niet alle Nederlanders zijn hier comfortabel mee: bijna de helft (44 procent) vindt het eng om in de sneeuw of met ijzel te rijden. Vrouwen (62 procent) hebben hier een stuk meer moeite mee dan mannen (26 procent).



Dit blijkt uit onderzoek van Autoverzekering.nl naar het rijgedrag van Nederlanders. Het is zelfs zo erg dat 42 procent überhaupt het rijden met slecht weer - zoals bij regen en mist - vermijdt, waarvan vrouwen (51 procent) vaker dan mannen (33 procent).



Slechts helft rijdt in winter met winterbanden

Weer of geen weer, met de kerstvakantie in aantocht trekken een hoop Nederlanders met de auto richting de bergen om te wintersporten. Om deze bestemming veilig te bereiken zijn sneeuwkettingen en winterbanden cruciaal, én in bepaalde landen zelfs verplicht. Negen op de tien (88 procent) Nederlanders zegt zich hiervan bewust te zijn. Ook in Nederland wordt aangeraden om de banden aan te passen aan het seizoen. Thuis wisselt echter maar 49 procent van de automobilisten in de wintermaanden de zomerbanden om.



Een op de vijf verwacht geen boete voor overtreding in buitenland

Hoewel de meesten (85 procent) de buitenlandse verkeersregels van tevoren goed checken, houden we ons er niet altijd aan. Zo blijkt dat zestien procent weleens een verkeersboete heeft gekregen in het buitenland. Deze bon kwam in een aantal gevallen waarschijnlijk onverwacht: één op de vijf Nederlanders verwacht namelijk geen boete als ze in het buitenland de regels overtreden.