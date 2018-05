 Nederlanders hebben de beste werk-privébalans van West-Europa

Fietscultuur draagt bij aan gezondheid werknemer - Hoewel meer dan de helft van de West-Europeanen worstelt met een slechte werk-privébalans, hebben Nederlanders hier geen enkele moeite mee.



Uit onderzoek van Targus, onder 6000 Europese werknemers, blijkt dat 70 procent van alle Nederlandse werknemers geen enkele moeite heeft om fit te blijven naast het werk.



Sport

Zo sport bijna de helft van de Nederlanders (45 procent) meer dan vier keer per week. Dit is bijna twee keer zoveel als Franse medewerkers (23 procent). Ook Finse medewerkers sporten minder dan Nederlanders, daar sport 30 procent minimaal vier keer per week. De onderzoekers vermoeden dat Nederlanders, onder andere, zo hoog scoren op een gezonde werk-privébalans door de fietscultuur. Zo gaat één op de drie Nederlanders met de fiets naar het werk.



Talent aantrekken door een gezonde werkcultuur

Het onderzoek laat zien dat Nederlandse werknemers zich actief inspannen om fit te blijven. De meeste medewerkers grijpen de avonduren na hun werk aan om in beweging te blijven. Het onderzoek laat echter ook zien dat vrouwen meer moeite hebben om sport te combineren met hun carrière dan mannen.

Werknemers geven aan dat hun werkgevers langzaamaan steeds meer aandacht hebben voor de werk-prive balans van hun medewerkers. Werkgevers die een actieve en flexibele levensstijl ondersteunen kunnen dan ook rekenen op waardering van hun medewerkers. ‘’Voor organisaties betekent deze trend dat zij een gezonde en flexibelere werkcultuur moeten faciliteren. Als organisaties werknemers willen aantrekken en behouden, is het belangrijk dat ze regelmatig evalueren of de huidige manier van werken en de beschikbare tools nog passen bij de veranderende behoeften van werknemers,’’ stelt Wycher Winia, Key Account Manager bij Targus. "Door bijvoorbeeld smart devices aan te bieden en de mogelijkheden om mobiel werken te stimuleren kunnen werkgevers op een redelijk eenvoudige manier investeren in een flexibelere werkcultuur voor hun werknemers."