 Nederlander denkt dat smart home inbreuk maakt op privacy

45 procent maakt huis niet smart vanwege privacyoverwegingen - Maar liefst 61 procent van de Nederlanders verwacht dat hun woning automatiseren ten koste gaat van hun privacy. Dit blijkt uit onderzoek van Offerteadviseur onder 1.047 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Bijna de helft van de ondervraagden is vanwege privacy redenen niet van plan om hun woning smart te maken.



Vooral vrouwen vrezen voor hun privacy als het gaat om smart homesystemen. Maar liefst 63 procent van de vrouwelijke respondenten verwacht dat smart hometoepassingen van negatieve invloed zijn op hun privacy. Onder mannen is dit 58 procent. "Privacy is altijd een belangrijk thema bij digitale innovaties", zegt Ibrahim Agdere van Offerteadviseur. "Gelukkig besteden producenten van smart home producten hier steeds meer aandacht aan. Bovendien groeit het bewustzijn bij de consument, bijvoorbeeld door de huidige Rijksoverheid campagne. Zo weet iedereen steeds beter wat hij kan doen om privacy risico’s te beperken."



Weinig kennis en vertrouwen

Dat veel ondervraagden kritisch zijn ten opzichte van smart homes, komt voornamelijk door een gebrek aan technologische knowhow. Zo geeft 52 procent aan dat er onvoldoende kennis aanwezig is om zijn of haar woning smart te maken. Daarnaast zetten de respondenten vraagtekens bij de haalbaarheid van een huis dat honderd procent smart is; maar liefst 74 procent denkt dat dit niet haalbaar is. Ook denkt driekwart dat smart toepassingen meer kosten dan zij opleveren. Agdere: "Hier kan een professional uitkomst bieden. Met goed advies en de juiste implementatie kan ieder huishouden worden geautomatiseerd. Hierdoor kun je als consument al snel veel onnodige energie (en dus ook geld) besparen. Doe wel eerst uw huiswerk, want niet iedere slimme oplossing geeft hetzelfde rendement. Slimme koelkasten zijn bijvoorbeeld nog behoorlijk aan de prijs, maar voor thermostaten is dit een ander verhaal. Daarmee kunt u al op korte termijn uw energiekosten met 30 procent verlagen."



Bereidheid tot automatisering

Ondanks een kritische houding ten opzichte van smart homes, overweegt 35 procent van de Nederlanders zijn woning slim te maken. Met name mannen maken deze overweging wel eens: 45 procent van hen geeft dit aan, tegenover een kwart van de vrouwelijke respondenten. Agdere: "Over het algemeen houden mannen meer van technische snufjes dan vrouwen. Het verrast mij daarom niet dat zij meer openstaan voor smart home toepassingen. Ik verwacht dat over enkele jaren, als smart homes meer gangbaar zijn, de algemene consumentenbereidheid aanzienlijk hoger ligt."