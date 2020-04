 Werkzoekende anticipeert op kansen in onzekere economie

Indeed roept werkgevers in vitale sectoren op om #corona toe te voegen aan hun vacaturetitel - De onzekere economische vooruitzichten zorgen voor een piek van specifieke zoekopdrachten van werkzoekenden in Nederland, zo blijkt uit analyse van Indeed. De interesse van werkzoekenden gaat vooral uit naar banen in de zorg, tuinbouw, bezorging en banen waarbij ze snel aan de slag kunnen, zo blijkt uit analyse naar zoektermen sinds de eerste coronamaatregelen op 12 maart.



Indeed roept werkgevers in vitale sectoren daarom op om vacaturetitels voor vitale beroepen aan te vullen met #corona. Dit om werkgever en werknemer nog beter aan elkaar te kunnen koppelen en deze vacatures sneller in te vullen.

De coronapandemie heeft effect op veel banen en als gevolg hiervan zoeken veel werkzoekenden naar nieuw werk. "We zien een neerwaartse trend als het gaat om de hoeveelheid vacatures, namelijk een afname van 26,5 procent," aldus Anouk Kon, Evangelist bij Indeed. "Een aantal werkgevers zit echter, vaak voor specifieke en vitale beroepen, te springen om personeel." Indeed roept werkgevers in vitale sectoren in Nederland op om #corona toe te voegen aan hun vacaturetitel. "Hiermee kunnen we de vacatures nog beter vindbaar en zichtbaar maken, zowel in het belang van werkgevers als werkzoekenden."



Snel aan het werk

In de huidige top twintig van zoekopdrachten zien we een toegenomen populariteit van zoektermen waaruit blijkt dan men snel aan de slag wil. ‘Werk gezocht’, ‘Nieuwe vacatures’, ‘Per april’, ‘Direct solliciteren’, ‘Met spoed personeel’ en ‘Alle vacatures’ hebben een vlucht genomen. Opvallend is de zoekterm ‘Den Bosch fulltime’; als hoofdstad van het zwaar door corona getroffen Noord-Brabant wordt in Den Bosch veel naar werk gezocht. Op nummer drie staat ‘Amazon’, dat aankondigde 100.000 extra werknemers aan te trekken in verband met de drukte door de coronapandemie. "Ondanks dat het hier om banen in Amerika gaat, ziet u dat mensen snel reageren op de kansen op de arbeidsmarkt. Mensen zoeken werk en willen snel aan de slag," aldus Kon.

Dat is ook terug te zien in de stijging naar zoekopdrachten naar ‘Zorg zonder diploma’, ‘Beveiliging ziekenhuis’ en ‘Medicijnen bezorgen’. Niet alleen bezorgbanen gerelateerd aan de zorg zijn overigens populair, dat geldt ook voor ‘Thuisbezorgd’, ‘Zzp koerier’, ‘Zzp beveiliger’ en ‘Bezorger boodschappen’.



Tuinbouw en seizoenswerk

Zoekopdrachten gerelateerd aan tuinbouw en seizoensgebonden werk zijn ook toegenomen ten opzichte van vorig jaar, te zien aan de zoektermen ‘Plukken’, ‘Kassen’ en ‘Tuinbouw medewerker’. Kon: "Opvallend is dat dit doorgaans banen zijn die door immigranten worden ingevuld. Nu die niet meer beschikbaar zijn en het werk tot op zekere hoogte gewoon doorgaat, zien werkzoekenden daar kansen."



Oproep aan werkgevers

Indeed roept werkgevers in vitale sectoren op om #corona aan hun vacaturetitel toe te voegen. "Op die manier is het voor werkzoekenden nog gemakkelijker om te zien waar ze nu aan het werk kunnen, omdat u hiermee de vindbaarheid en zichtbaarheid vergroot, onder andere door meteen op de startpagina een zoeksuggestie voor #corona te doen.

We zien dat werkzoekenden proberen om gebruik te maken van de kansen die zich voordoen in de huidige arbeidsmarkt. De pandemie heeft op een groot aantal bedrijven en dus banen invloed. Werkzoekenden koppelen aan urgent in te vullen banen kan nu voor zowel werkgevers als werknemers een oplossing zijn in deze periode."