 Werkzoekenden niet bang voor COVID

97 procent solliciteert ondanks virusnaar banen buitenshuis - Ruim 97 procent van werkzoekenden solliciteert momenteel naar banen waarvoor ze de deur uit moeten. Dat doen ze ondanks het verhoogde gevaar om besmet te raken met het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek dat Sollicitatiedokter.nl verrichtte onder zijn eigen bezoekers.



Slechts dre procent van de respondenten neemt het zekere voor het onzekere en solliciteert tijdens de coronapandemie alleen op banen waarbij ze thuis kunnen werken.

Uit de cijfers blijkt dat werkzoekenden bijna unaniem bereid zijn hun kansen op besmetting te verhogen, in ruil voor de kans op een nieuwe baan. Het onderzoek liep tussen 18 september en 2 oktober. Sollicitatiedokter voelde ervoor meer dan 400 werkzoekers aan de tand.



Nieuwe maatregelen kabinet veranderen niets

Opvallend is dat de resultaten niet noemenswaardig veranderden nadat het kabinet op 28 september nieuwe maatregelen aankondigde om het coronavirus in te perken. Het advies van de Nederlandse overheid veranderde op die dag van ‘werk zoveel mogelijk thuis’ naar ‘werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan’.



De andere drie procent

Slechts drie procent van de werkzoekers die de afgelopen twee weken meededen aan het onderzoek op Sollicitatiedokter.nl, zegt wel alleen te solliciteren op thuiswerkbanen vanwege de pandemie. "Ik ben bang dat ik ziek word", laat een gebruiker weten. "De overweging speelt nu zeker mee," schrijft een ander. "Ik heb geen zin om nu in een winkel te werken en veel fysieke klantcontacten te hebben".



Cijfers verrassen enigszins

Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels had verwacht dat de meeste werkzoekers ondanks het coronavirus gewoon naar werk buitenshuis zouden solliciteren. Het overweldigend hoge percentage van 97 procent verbaast hem echt wel.

"We hadden verwacht dat mensen iets terughoudender zouden zijn om tijdens de coronacrisis buitenshuis te solliciteren," vertelt Eekels. "Vooral nadat het kabinet zijn thuiswerkadvies wijzigde, dachten we dat de voorzichtigheid onder werkzoekenden zou toenemen. Dat is niet gebeurd. Het feit dat slechts drie op de 100 werkzoekers alleen op thuiswerkbanen solliciteert, verbaast me dan ook."