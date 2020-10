 Nederland in top drie digitalisering HR-diensten

Bijna helft werkgevers heeft al actie ondernomen - Uit onderzoek van SD Worx blijkt dat Nederland al een stap verder is in de digitaliseringsslag van HR-processen dan de meeste Europese landen. Bijna de helft (47 procent) van de Nederlandse werkgevers vindt dat zij al veel hebben bereikt. Alleen Polen (54 procent) en Spanje (51 procent) scoren iets hoger.



Oostenrijk blijft nog behoorlijk achter met slechts een kwart van de werkgevers die aangeeft dat de processen voldoende zijn gedigitaliseerd. Het onderzoek werd in juni uitgevoerd onder 3.000 bedrijven in elf Europese landen, waaronder Nederland.

Digitalisering van HR-diensten is een breed begrip. In het onderzoek is het onderverdeeld in ‘de automatisering van HR- en payroll-processen’, ‘HR-rapportages en -analyses’ en als derde ‘digitale HR-tools waar medewerkers gebruik van kunnen maken’.



Inhaalslag maken

Als men de organisaties van Nederland onderverdeeld in groepen, dan blijkt dat kleinere organisaties achterlopen in digitalisering. Slechts 34 procent van de organisaties tot 100 werknemers geeft aan dat de HR-processen voldoende gedigitaliseerd zijn. Dit is onder het gemiddelde van 47 procent. Organisaties met meer dan 250 werknemers zijn juist weer verder in de digitalisering (57 procent). Investeren in digitalisatie kan voor kleine ondernemingen een manier zijn om concurrentievoordeel te behalen. Het kan een effectieve manier zijn om nieuw talent aan te trekken. Daarnaast kan het tot besparingen leiden op de lange termijn.



Tevredenheid van werkgevers

Als je kijkt naar tevredenheid over de digitalisering van HR, dan blijkt Nederland het meest tevreden te zijn van heel Europa. Slechts zes procent van de Nederlandse werkgevers is ontevreden over de digitaliseringsslag. Meer dan de helft (57 procent) is tevreden of zelfs zeer tevreden en 37 procent houdt zich neutraal.

"Vanwege budgettaire beperkingen hebben de automatisering en digitalisering van HR voor de meeste bedrijven tijdens de huidige coronacrisis geen prioriteit. Toch kunnen we het belang van digitalisering niet negeren. Technologie zorgt ervoor dat de productiviteit toeneemt, omdat taken sneller uitgevoerd kunnen worden. Het helpt het overzicht te bewaren en de werkefficiëntie stijgt. Dankzij digitalisering is het mogelijk om gegevens met elkaar te verbinden en dit kan leiden tot interessante analyses. Dit maakt dat HR naar een strategischer niveau getild wordt," aldus Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland.