 Drie op de tien werkenden voert werkzaamheden van manager uit

Hoe goed bent u in delegeren? - Drie op de tien werkenden (30 procent) voert taken uit die eigenlijk onder de werkzaamheden van hun manager vallen. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst. Het zijn net wat vaker mannen dan vrouwen die dit doen: 32 tegenover 27 procent.



Er zijn ook werkenden die juist niet weten wat tot het takenpakket van hun manager behoort: een kwart (23 procent) geeft aan niet te weten wat de werkzaamheden van de manager precies zijn.



Altijd aanwezig

De helft van de managers (50 procent) werkt actief mee in het team, aldus de werkenden. Verder is van de managers in Nederland 41 procent iedere werkdag aanwezig. Vooral managers in land- en tuinbouw (78 procent), bouw en vastgoed (58 procent) en communicatie en media (54 procent) zijn vaak op de werkvloer te vinden. Als een manager er (tijdelijk) niet is, missen de medewerkers vooral hoe de manager richting geeft aan de afdeling (26 procent). Ook zijn rol als sparringpartner (16 procent) en het teamgevoel dat de manager teweegbrengt (13 procent) wordt bij afwezigheid van de manager veel gemist.

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Een goede manager zorgt dat hij minder actief is in de operatie. Natuurlijk moet hij wanneer nodig bij kunnen springen, maar de kern van goed management is dat de manager het overzicht houdt en ziet wat zijn medewerkers nodig hebben. Het is zaak dat de manager klaarstaat voor het team en bijstuurt wanneer nodig. Daarbij laten goede managers hun medewerkers altijd meedenken. Ik vind het daarom goed dat werkenden hun manager zien als sparringpartner en als degene die richting geeft aan de afdeling. In dit soort rollen kunnen managers daadwerkelijk het verschil maken."



Manager draagt bij aan succes van organisatie

De helft van de werkenden (52 procent) geeft aan dat hun huidige manager de koers uitzet en zij daarbinnen de vrijheid ervaren om doelstellingen te realiseren. Nog eens 52 procent van de managers deelt ook de onderbouwing van beslissingen met het team.