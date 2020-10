  De perfecte manager bestaat niet, maar zo komt u heel dichtbij

Streef het zijn van een góéde manager na - Hoe klein of hoe groot uw team ook is, als manager zijn alle ogen op u gericht. Alles wat u doet of zegt ligt onder een vergrootglas en iedereen vindt wat van u en van wat u doet. De ideale situatie? Mensen praten alleen maar positief over u. Als dit uw streven is, lees dan verder. Rob Rijbroek, directeur bij ISBW, vertelt hoe u dicht bij de werkelijkheid van de perfecte manager komt.



De manager die door iedereen met grote ogen wordt nagestaard omdat hij zoveel indruk maakt, en niet omdat iedereen blij is dat hij de ruimte weer verlaat.



Dit moet u vooral niet doen

De perfecte manager, bestaat die? Rijbroek: "Nee, natuurlijk niet. Als manager blijft u een mens en geen mens is perfect. Toch is het de moeite waard om u te schikken naar datgene wat medewerkers prettig vinden. En vooral te vermijden wat ze niet prettig vinden." Daarom zet hij eerst een paar zaken op een rij die u absoluut níét moet doen. "Ga bijvoorbeeld niet met de ideeën van uw team ervandoor. Eén op de vijf medewerkers vindt dit het meest hinderlijk aan zijn manager, blijkt uit Het Nationaal Management Onderzoek. Wat u ook niet moet doen, is continu van mening veranderen of te vaak onbereikbaar zijn. En al helemaal niet van medewerkers verwachten dat ze wel altijd voor u beschikbaar zijn. Als we het dan hebben over de medewerkers: vergeet niet te vragen hoe het met ze gaat. Acht procent vindt het namelijk heel irritant als u dit niet doet. Pas overigens wel op dat u uzelf niet inhoudelijk met hun werk gaat bemoeien, want ook dat wordt als vervelend ervaren. Kortom, u doet het niet snel goed. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om uzelf geliefd te maken."



Strategisch: volle vaart vooruit

Ook het varen van een duidelijke koers is erg belangrijk, geeft Rijbroek aan. "Met een heldere strategie werkt het team gezamenlijk aan hetzelfde doel en staan alle neuzen één kant op. Dit is de manier om uw team aan boord te houden en de teamspirit te bevorderen. Vergeet niet om ook duidelijk te communiceren over beslissingen die zijn genomen. Ruim één op de vijf medewerkers geeft aan dat zijn manager niet open is over keuzes en beslissingen. Voor u het weet, bevindt u uzelf in een zware storm." Wilt u als manager zeker weten dat de zeilen altijd bol staan? Dan adviseert Rijbroek om het team de vrijheid te geven om de uitgestippelde koers op een eigen manier invulling te geven. "En als uw medewerkers uiteindelijk beoordeelt, kijk dan niet alleen naar resultaten, maar laat ook vakinhoudelijke kennis en persoonlijke ontwikkeling meewegen. Dan blijven medewerkers vol enthousiasme onderdeel van uw bemanning en kunt u volle vaart vooruit."



Werkvloer: één team één taak

Rijbroek: "Een duidelijk doel is geen garantie voor een gemotiveerd team. Als manager is het belangrijk dat u mensen blijft motiveren. Toon vertrouwen en maak mensen enthousiast, bijvoorbeeld door ze te stimuleren om aan de slag te gaan met innovatie of om collega’s te helpen met hun werkzaamheden. Dit is ook goed voor de teamspirit, net zoals het vieren van successen." Uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt dat slechts de helft van de Nederlandse managers doet dit (53 procent), dus daar liggen zeker nog kansen. "Natuurlijk draagt ook de algehele sfeer bij aan de teamspirit. Het verrast u vast niet dat u hierin als manager een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld door de manier waarop u omgaat met medewerkers. Een voorkeursbehandeling op basis van geslacht of leeftijd is funest voor een goede sfeer binnen het team. Zorg ervoor dat u iedereen gelijk behandelt, zodat jullie als één team streven naar dat gezamenlijk beoogde doel."

Hij concludeert: "Zoals ik al zei, de perfecte manager bestaat niet. U kunt het namelijk nooit honderd procent goed doen. Niet alleen omdat u zelf een mens bent, maar ook omdat u met mensen werkt die allemaal hun persoonlijke voorkeur hebben." Deze tips helpen u wel op weg om het zijn van een góéde manager na te streven. Natuurlijk is het voor u als persoon fijn als medewerkers u als manager waarderen, maar dat is niet het belangrijkste doel. Het draait uiteindelijke om het resultaat van het team én het persoonlijke succes van medewerkers. Hoe mooi is het als u die twee in de lift krijgt?