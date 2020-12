 Nederlandse manager scoort een 7,5

Manager krijgt hogere beoordeling in 2020 dan in 2019 - De Nederlandse werkenden beoordelen hun manager gemiddeld met een 7,5. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst. Dit jaar valt het cijfer significant hoger uit dan vorig jaar: toen beoordeelden medewerkers hun manager met een 7,1. Het vaakst geven medewerkers hun manager een 8 (38 procent). Slechts tien procent geeft hun manager een vijf of lager.



Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: "Ik ben verheugd dat de Nederlandse manager zo gestegen is in zijn beoordeling. De functie van leidinggevende is volop in ontwikkeling. Zo geloven wij dat de rol van de manager zich steeds verder ontwikkelt van ‘baas’ naar coach. Wat betekent dat medewerkers meer vrijheid en zelfstandigheid in hun werk ervaren. Deze stijging in het cijfer laat zien dat het een ontwikkeling is die in goede aarde valt."



Manager is man van 45 tot 55 jaar oud

De Nederlandse manager is vaker man dan vrouw, respectievelijk 65 tegenover 35 procent. De meeste managers zijn tussen de 35 en 44 jaar (32 procent), of tussen de 45 en 54 jaar oud (34 procent). Slechts drie procent van de managers is tussen de achttien en 25 jaar. Als Nederlandse werkenden een leidinggevende hebben die jonger is dan zijzelf, vindt zestien procent dit vervelend.



Betrokken, behulpzaam en betrouwbaar

Kijkend naar de karaktereigenschappen van de manager van werkend Nederland, is deze voornamelijk betrokken (36 procent). Daarop volgen behulpzaam (33 procent) en betrouwbaar (32 procent). Vorig jaar stond eerlijkheid met 23 procent op de vierde plaats, maar deze is nu uit de top-4 gevallen. Ambitie en daadkracht zijn eigenschappen die daarvoor in de plaats zijn gekomen, met respectievelijk 29 en 23 procent.