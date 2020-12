De wereld post COVID-19 vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven - Vorige week publiceerde Microsoft de resultaten van het WorkReworked-onderzoek, met nieuwe inzichten over hoe werkend Nederland omgaat met het thuiswerken. Het rapport brengt tevens ook nieuwe inzichten van medewerkers en managers hoe zij het werken op afstand ervaren. Deze bevindingen geven Microsoft inzicht in hoe werken in de toekomst zal veranderen en hoe organisaties daar op de best mogelijke manier mee om kunnen gaan.



Lees hieronder de belangrijkste bevindingen:



Werkend Nederland vindt casual kleding grootste voordeel van thuiswerken

- Medewerkers ervaren volgens het onderzoek behoorlijk wat voordelen aan het thuiswerken. Het grootste voordeel vinden zij het vaker kunnen dragen van casual kleding (61 procent), gevolgd door meer tijd hebben voor hobby’s (45 procent) en het werken met een huisdier naast de werkplek 24 procent).

- Voor veel mensen is de hoeveelheid werk toegenomen. Ondanks dat twee op drie (68 procent) van medewerkers aangeeft meer werk dan voorheen te hebben, is volgens hen de werkprivébalans hetzelfde als voor de pandemie.

- Door het werken op afstand zijn medewerkers een stuk productiever. Zij gaven vorig jaar aan dat zij 52 procent van de werkweek verspillen aan productiviteit remmende zaken zoals (zinloze) vergaderingen en werkonderbrekingen, nu is dat slechts 39 procent.

- De morgenstond heeft goud in de mond. Het beste moment voor Nederlanders om productief te werken is volgens de ondervraagden om 10:00 uur ’s ochtends. Die piek in productiviteit neemt echter snel af, na een uur (11:00) daalt de productiviteit alweer.

- Productiever of niet: iets minder dan de helft (43 procent) van de medewerkers geeft aan dat zij tijdens de pandemie zonder de benodigde hardware hebben gewerkt. Een losse muis (65 procent), een groot scherm (65 procent) en goed internet (89 procent) ontbraken.



Veranderende werkcultuur vraagt om ‘zorgende’ leiders

- Volgens het onderzoek gaat een groot deel van de bedrijven flexibeler om met zaken zoals werktijden en thuiswerken. Drie op de vier bedrijven (76 procent) hebben sinds de pandemie een flexibel (thuis)werkbeleid ingevoerd, terwijl dat in 2019 slechts één op de vier was (24 procent). Toch voelen leidinggevenden en medewerkers dat de bedrijfscultuur onder druk komt te staan en is er een duidelijke daling zichtbaar. In 2019 gaf 40 procent aan dat hun bedrijf een innovatieve werkcultuur heeft en in 2020 slechts 28 procent. Ook wordt er in 2020 (39 procent) minder geïnnoveerd in kernproducten en diensten dan in 2019 (56 procent).

- Volgens medewerkers lukt het leiders niet om binnen hun team cohesie te creëren (53 procent). Ook moedigen managers hun team niet aan om te falen (65 procent) en beschermen zij de balans tussen werk en privé niet goed genoeg (58 procent).

- De wereld post COVID-19 vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. De helft (53 procent) van de medewerkers geeft aan dat leiders niet helpen het team bijeen te houden, gevolgd door 58 procent die aangeeft dat hun leidinggevende hun werk-privé balans niet bewaakt.



Bedrijven besparen aanzienlijke kosten door thuiswerken

- Leidinggevenden verwachten dat in de toekomst 75 procent van het personeel op afstand blijft werken. Volgens hen verhoogt dit niet alleen de productiviteit van medewerkers, maar heeft het ook een positieve impact op het behouden van talent (45 procent), op het milieu (40 procent) en op het besparen van kosten (48 procent).

- De ondervraagde bedrijven uit tien Europese steden geven aan dat zij enorm kunnen besparen op de jaarlijkse kosten van een medewerker. Zo valt er volgens de organisaties winst te behalen op het gebied van maaltijdkosten (1,000 – 2,500), reiskosten (500 – 1,500) en huur (5.000 - 10.000). Twee op de drie bedrijven geven jaarlijks aan een medewerker minder dan 1,000 euro uit aan ondersteunende werktools en trainingen.



Bekijk hier de blog met extra cijfers en inzichten uit het onderzoek.