 Voorspellingen voor 2021: het ‘nieuwe normaal’ beveiligen

Meer aanvallen gelinkt aan COVID-19 - Check Point Software Technologies Ltd. heeft zijn voorspellingen op het vlak van cybersecurity in 2021 onthuld. Dat is een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar organisaties volgend jaar mee geconfronteerd zullen worden. Ook komend jaar zullen de effecten van de COVID-19-pandemie hoog op de agenda van IT- en securityteams blijven staan.



Zo’n 81 procent van de ondernemingen heeft zijn medewerkers massaal laten thuiswerken. En 74 procent is van plan om werken op afstand permanent mogelijk te maken. Check Point waarschuwt ook voor ransomware- en botnetdreigingen, en voor uitdagingen bij het beveiligen van de nieuwe 5G-netwerken en de explosieve toename in geconnecteerde apparaten die hierdoor worden ondersteund.

"COVID-19 heeft business-as-usual voor zowat iedere organisatie onmogelijk gemaakt. Bedrijven hebben hun strategische plannen opzij gezet en hebben heel snel moeten schakelen om medewerkers van een veilige verbinding op afstand te voorzien. Security-teams moesten ook rekening houden met dreigingen voor hun cloud-implementaties, aangezien er hackers op de loer lagen om van deze disruptie te profiteren: 71 procent van de security-professionals heeft sinds het begin van de lockdown een toename van het aantal cyberdreigingen gemeld", zegt Dr. Dorit Dor, Vice President of Products bij Check Point Software Technologies.

"Het feit dat actoren altijd proberen om grote gebeurtenissen of veranderingen uit te buiten, is één van de weinige voorspelbare aspecten van cybersecurity. COVID-19 of de lancering van 5G zijn hier goede voorbeelden van. Om dreigingen voor te blijven, moeten organisaties proactief handelen en geen enkel onderdeel van hun aanvalsoppervlak onbeschermd of ongecontroleerd laten. Anders lopen ze het risico slachtoffer te worden van gesofisticeerde en doelgerichte aanvallen."



Check Point verdeelt zijn cybersecurity-voorspellingen voor 2021 in drie categorieën:

Ontwikkelingen in verband met de pandemie:

Het ‘volgende normaal’ beveiligen : ook in 2021 blijft COVID-19 onze levens, bedrijven en samenleving beïnvloeden. De impact ervan zal in de loop van het jaar veranderen, zodat we ons moeten voorbereiden op een hele reeks ‘next normals’. Nu de plotselinge opmars van thuiswerken achter de rug is, moeten organisaties hun nieuwe verspreide netwerken en hun cloud-implementaties beter gaan beveiligen om applicaties en data te beschermen. Preventie moet zich richten op alle punten in het netwerk – van de mobiele toestellen en endpoints van medewerkers tot IoT-apparaten en clouds. Dit is noodzakelijk voor het onderscheppen van geavanceerde aanvallen die op zoek gaan naar zwakke punten in het systeem. Het automatiseren van preventie zal hierbij essentieel zijn, aangezien 78 procent van de organisaties stelt dat ze een tekort aan cybervaardigheden hebben.

Dubbele afpersing verhoogt de inzet van ransomware : in het derde kwartaal van dit jaar zagen we een sterke toename van dubbele afpersing bij ransomware-aanvallen. Hackers halen eerst grote hoeveelheden gevoelige data binnen voordat ze de databases van een slachtoffer versleutelen. Daarna dreigen ze om de informatie te publiceren tenzij er losgeld wordt betaald. Op die manier zetten de hackers organisaties nog meer onder druk om hun eisen in te willigen.

De voordelen en uitdagingen van 5G : de geconnecteerde, supersnelle wereld die 5G ons belooft, geeft criminelen en hackers ook nieuwe mogelijkheden om aanvallen te lanceren en disruptie te veroorzaken. Apparaten voor eHealth zullen bijvoorbeeld data over het welzijn van gebruikers verzamelen, geconnecteerde autoservices volgen de bewegingen van gebruikers, en smart city-applicaties verzamelen gegevens over het dagelijkse leven van burgers. Dit enorme volume data is afkomstig van 5G-toestellen die altijd ‘aan’ staan en moet in het belang van privacy en security beschermd worden tegen inbraken, diefstal en geknoei. Vooral omdat een grote hoeveelheid van de data de bedrijfsnetwerken en hun securitycontroles zullen omzeilen.

