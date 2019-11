 Vriendschappen op het werk belangrijker dan salaris

Stimuleer uw medewerkers vrienden te worden - 83 procent van Nederland vindt het belangrijk om vriendschappen te hebben op het werk. Dit is naar voren gekomen uit een online steekproef van Hays Recruitment Nederland uitgevoerd onder meer dan 750 werkenden en werkzoekenden.



Daarnaast bleek dat 41 procent van Nederland deze vriendschap op de werkvloer zelfs belangrijker vindt dan het salaris.

Voor meer dan de helft (55 procent) van alle ondervraagden geldt dat zij op zoek zouden gaan naar een andere baan wanneer zij geen vrienden hebben op de werkvloer. Door een werkomgeving te creëren waarin vriendschapsbanden worden aangemoedigd en hun voordelen ten volle worden gewaardeerd, kunnen werkgevers profiteren van loyalere, creatievere en productievere werknemers.



Vijf tips om vriendschappen te stimuleren

Hays geeft vijf tips voor werkgevers en werknemers om vriendschappen binnen de kantoormuren te stimuleren:

Ga naar buiten: het is gezond om tijd door te brengen met collega’s buiten kantoor. Door dit te doen leren collega’s elkaar op een andere manier kennen. Als werkgever kan u dit aanmoedigen door een activiteit te organiseren met het team.

Toon waardering: het tonen van waardering aan collega’s brengt positieve gevolgen met zich mee. Zorg ervoor dat collega’s van elkaar weten dat ze blij met elkaar zijn. Binnen het eigen team, maar ook binnen de rest van het bedrijf.

Stel hobby’s en passies centraal: de beste manier om mensen te ontmoeten die dichtbij staan, is het delen van een ambitie of passie. Het vinden van gemeenschappelijke interesses en daarover praten is de makkelijkste manier om vriendschappen te ontwikkelen.

Wees openhartig: het is belangrijk om uzelf te zijn en persoonlijkheid te tonen aan collega’s. Een open werkhouding vanuit een werkgever kan helpen een omgeving te creëren die deze openhartigheid aanmoedigt.

Maak tijd voor sociaal contact: druk zijn is geen reden om niet met anderen te praten. Managers kunnen hier een goed voorbeeld in geven door collega’s aan te moedigen om met elkaar in contact te komen (en blijven).

Omzet en geluk

"Voor werkgevers geeft deze uitkomst aan dat vriendschap op de werkvloer een onderwerp is waar de focus op moet liggen. Ook is het een mooi voorbeeld hoe financiële resultaten en werkgeluk hand in hand kunnen gaan. Wij adviseren werkgevers om te streven naar een cultuur waarin collega’s wat voor elkaar over hebben en elkaar helpen, dit kan door bewust te sturen op vriendschap tussen werknemers. Het resultaat dat uit dit onderzoek is gekomen, is opvallend. Vaak staat salaris als nummer een in de rankings wanneer het gaat om redenen om ergens te gaan werken. Dat 41 procent hun baan zou opzeggen omdat ze vriendschap missen, ondersteunt onze visie op duurzaam werkgeverschap," aldus Natascha van Beek, Directeur People & Culture bij Hays Recruitment Nederland.