 Kwart Europeanen liegt over salaris

Mannen liegen vaker over salaris dan vrouwen - Een kwart van de kandidaten in Europa liegt over zijn of haar salaris tijdens het sollicitatiegesprek, in de hoop op een hoger salaris.



Eén op de vijf kandidaten overdrijft het salaris zelfs met tien procent of meer, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group.

Onderhandelen over het salaris is een van de meest lastige hordes in een sollicitatieprocedure. Slechts 49 procent van de Europeanen zegt dat hij of zij onderhandelt over het salaris. Als Europeanen op zoek gaan naar een nieuwe baan, vertelt één op de vier kandidaten niet de waarheid over het huidige salaris. Van de mensen die liegen over het salaris, overdrijft maar liefst 39 procent het salaris met vijftien tot 25 procent.



Mannen liegen vaker

Tijdens een sollicitatiegesprek overdrijven Europese mannen (28 procent) vaker hun salaris dan vrouwen (24 procent). Ook overdrijven ze ten opzichte van vrouwen hun salaris met grotere getallen. Uit het onderzoek blijkt dat mannen vaker over het salaris en de salarisprogressie onderhandelen dan vrouwen. Dit zou invloed kunnen hebben op de loonkloof tussen mannen en vrouwen.



Duitsers liegen het meest, Grieken zijn het eerlijkst

Waar in Europa liegen kandidaten het vaakst over hun salaris? Uit het onderzoek blijkt dat in Duitsland (43 procent), Slowakije (38 procent) en Oostenrijk (37 procent) het salaris het meest overdreven wordt. In Noorwegen (twaalf procent), Portugal (veertien procent) en Litouwen (vijftien procent) wordt het minst vaak gelogen over het huidige salaris. In Griekenland is men het eerlijkst, 74 procent van de Grieken geeft aan het werkelijke huidige salaris te noemen tijdens het sollicitatiegesprek.

In Bulgarije kunnen kandidaten goed overdrijven. Van de mensen die het salaris overdrijven, geeft 52 procent een salaris aan dat twintig tot 25 procent hoger ligt dan het huidige. Ook in Slovenië (47 procent) en Roemenië (44 procent) overdrijft een hoog percentage van de kandidaten het salaris met dit percentage.

Opvallend is dat in het Verenigd Koninkrijk het vaakst een lager salaris wordt genoemd dan het huidige. Zo’n negen procent van de mensen geeft een lager salaris aan. Daarnaast onderhandelen Britten ook het minst over hun salaris en gaan ze sneller meteen akkoord met het aanbod, in vergelijking met andere Europeanen.