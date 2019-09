 Carrière maken minder belangrijk dan betekenisvol werk

Een vijfde van de Nederlanders bereid om minder te verdienen in ruil voor een baan met betekenis - Nederlandse werknemers hechten aan een baan met betekenis. Een vijfde van de werkende Nederlanders is bereid om minder te verdienen in ruil voor een meer betekenisvolle baan. Een derde is bereid om in de toekomst minder hard in salaris te stijgen in ruil voor een baan die er toe doet.



Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder 1077 Nederlandse werkenden.

Bijna driekwart van de werkenden vindt zijn of haar werk betekenisvol en een vergelijkbaar percentage vindt dat zijn of haar baan bijdraagt aan voldoening in het leven. Daarbij geeft ruim een kwart aan waarde toevoegen aan de maatschappij belangrijker te vinden dan het verdienen van geld. Frits Philips van The School of Life, een internationale organisatie die kennis uit de filosofie, psychologie en kunsten inzet om wijzer in het leven te staan, erkent het belang van een baan die zingeving brengt. "Al van jongs af aan zoeken naar wat we kunnen bijdragen aan de wereld. We willen brandweerman worden of dokter, met een heel duidelijk doel en een rechtstreekse impact. Maar dan bent u opeens IT-medewerker of projectmanager. Wat is dan onze rol? Om dan betekenis te ervaren moet u op zoek gaan naar het grote verhaal van de organisatie. Op welke manier draagt de organisatie bij aan de wereld en wat is uw rol daarin?"



Carrière maken

Opvallend is dat carrière maken een van de minst belangrijke redenen blijkt te zijn om te werken. In de top drie van redenen om te werken staan vooral praktische redenen; om in het levensonderhoud te kunnen voorzien staat voor acht op de tien werkenden in de top drie, gevolgd door het hebben van een stabiele basis (ruim 56 procent), en om leuke dingen te kunnen doen (49 procent).

Daarna blijken aspecten rondom het hebben van betekenisvol werk belangrijk, zoals werken omdat je dat leuk vindt, of werken ten behoeve van zelfontplooiing, het opdoen van sociale contacten en iets betekenen voor de maatschappij. Van de respondenten die aangeven bereid te zijn om minder te verdienen voor een baan met betekenis, is dit voor 43 procent tot 100 euro van het huidige netto salaris waard, en voor 40 procent 100 tot 250 euro. Philips: "Het kan zijn dat als u het grotere verhaal van de organisatie waar u voor werkt onder de loep neemt, u er achter komt dat u zich daar niet zo in kunt vinden of dat uw rol te beperkt is. Dan kan het een goed idee zijn om op zoek te gaan naar een andere baan in een omgeving waarin u die zingeving wel kunt ervaren, ook als dat je minder salaris oplevert."



Baan met betekenis nog belangrijker voor vrouwen

Een goed salaris (60,1 procent), iets doen wat je leuk vindt (57,6 procent) en werksfeer (56 procent) worden genoemd als de drie belangrijkste aspecten die belangrijk zijn in het werk zelf. Opvallend is dat salaris voor mannen zwaarder weegt dan voor vrouwen (69,3 procent versus 48,9 procent), net als baanzekerheid (35,7 procent versus 21,7 procent). Vrouwen vinden het daarentegen weer belangrijker om iets te doen wat ze leuk vinden (64,3 procent versus 52 procent), en dat het werk betekenisvol is (30,8 procent versus 19,5 procent).