Zijn ‘Black Friday’-marketingstrategieën even duurzaam als de campagne zelf?

Hoe trekt u ook op langere termijn de aandacht van uw klanten? - November, beter bekend als ‘shopvember’, staat helemaal in het teken van Black Friday, het jaarlijkse hoogtepunt om interessante koopjes op de kop te tikken. Bedrijven bedelven consumenten met onweerstaanbare aanbiedingen om hun eindejaarsverkoop extra te stimuleren. Zeker in een jaar als 2020, waar de pandemie heel wat bedrijven in moeilijk vaarwater heeft gebracht, zou dit een boost moeten zijn voor hun omzet.



Toch hebben ook veel bedrijven ook juist de kans aangegrepen om ‘Black Friday’ als concept te herdenken. Nieuwe initiatieven zoals ‘Green Friday’ of ‘Circular Monday (in plaats van Cyber Monday) schieten als paddestoelen uit de grond.

Interessant om te zien hoe bedrijven steeds vaker aandacht besteden aan marketingcampagnes met een duurzame invalshoek. Maar de vraag is: is hun strategie even duurzaam op lange termijn? De pandemie heeft geleid tot grote veranderingen in de gewoontes van de consument en het speelveld is bijna volledig verschoven naar het internet. Dit jaar zijn de beelden van honderden mensen die zich bij de ingang van de winkels hebben verzameld, verdwenen. Dus wat kunnen bedrijven in dit nieuwe scenario doen om de aandacht van hun klanten te trekken, voor Black Friday, maar ook op langetermijn? Selligent Marketing Cloud deelt graag enkele aandachtspunten:



1. Aanpassen aan verandering

We leven in een tijd van grote economische onzekerheid. De consument staat nu meer dan ooit open voor aanbiedingen en kortingen, blijkt uit ons onderzoek. Maar liefst 61 procent van de Nederlandse consumenten is geïnteresseerd in aanbiedingen van producten en diensten. Ze willen toegang hebben tot dezelfde promoties als in de winkel, maar dan vanuit huis. Daarom zijn digitale kanalen essentieel voor het vastleggen en behouden van de aandacht van de consument. Focus daarom als bedrijf op onlinekanalen. Zorg ervoor dat ze up-to-date en toegankelijk zijn. Het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de meest populaire vormen van digitaal winkelen onder consumenten. Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in het kopen via de app en sociale media. Deze opties mogelijk maken is de sleutel tot succes.



2. Digitale marketing: uw nieuwe beste vriend

Vernieuwen of vergaan. Een onderwerp dat, aan de vooravond van de twee grootste shopping events van het jaar, steeds meer aan kracht wint. Bedrijven kunnen digitale kanalen niet meer omzeilen, ze zijn onontbeerlijk om met hun klanten te communiceren. In die zin spelen de verschillende tools in digitale marketing een belangrijke rol.



E-mailmarketing

Het ontwikkelen van een e-mailmarketingcampagne is een goed begin om de aandacht van de consument te trekken. Het maken van lijsten oftewel target of audience lists met ontvankelijke consumenten, het associëren van het merkimago met de verzonden e-mails, of het bewaken van de marketing pressure om degenen die geen communicatie willen ontvangen niet te overbelasten, zijn enkele van de strategieën die moeten worden gevolgd als het gaat om het ontwikkelen van een goede campagne.



Marketingautomatisering

Het gebruik van marketingautomatisering bij het maken van marketingcampagnes via diverse kanalen kan helpen om processen te stroomlijnen. Hoewel we rekening moeten houden met de frequentie en hoeveelheid e-mail die worden verzonden. Volgens gegevens uit onze Global Connected Consumer Index heeft ruim 36 procent van de Nederlandse consumenten zich in de afgelopen zes maanden uitgeschreven uit drie of meer mailings van merken. Hierbij gaf 47 procent aan dat het ontvangen van te veel communicatie over de verschillende kanalen heen de oorzaak is.

Het is belangrijk om gepersonaliseerde campagnes te creëren, rekening houdend met zowel de prospects en consumenten als met de tijd van het jaar waarin bedrijven hun kortingen promoten. Bijvoorbeeld, voor Black Friday kun je als bedrijf een aftelklok toevoegen waar de consument zich bewust is van de resterende tijd tot de grote dag, en in hem een gevoel van ‘fear of missing out’ genereren.



3. Het belang van een goede website

De website of webshop van het bedrijf moet worden voorbereid op urenlange hectische activiteit. Bedrijven moeten hun websites vóór Black Friday en Cyber Monday getest hebben om er zeker van te zijn dat ze het toegenomen verkeer echt aankunnen. Het aanpassen van aanbiedingen en het aanbevelen van specifieke producten aan de consumenten zal de betrokkenheid en daarmee de reputatie van het merk vergroten.

Deze Black Friday was anders, maar het was nog steeds het grootste shoppingevent van het jaar. Bedrijven staan voor de grote uitdaging om hun consumenten te bereiken via digitale kanalen, en dat deze communicatie niet verloren gaat in de poging tot. Er gaat een nieuwe deur open dankzij digitale marketing, die zich aanpast aan de nieuwe normaliteit.