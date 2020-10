Drie gouden regels voor e-mailmarketing in het nieuwe normaal Heeft u rekening gehouden met de huidige situatie? - Marketeers grijpen sinds de uitbraak van het coronavirus massaal terug naar e-mailmarketing. Wat in sommige gevallen een voorbijgestreefde tool leek, is plots weer het meest gebruikte kanaal. In tijden van crisis bewijst e-mailmarketing opnieuw zijn waarde als één van de snelste en meest betrouwbare manieren om op korte termijn wijzigingen en updates te communiceren met consumenten.



Transparantie en een hogere frequentie aan communicatie is een must in onzekere tijden én gezien de huidige situatie, ook één van de weinige manieren om nog met klanten in contact te komen. Dit stelt Will Dongleur, Regional Sales Director Benelux & Nordics bij Selligent Marketing Cloud, die dit artikel aanleverde.



Voordelen van e-mailmarketing

Dongleur: "De voordelen van e-mailmarketing blinken in onzekere tijden opnieuw uit. Omdat u hoogstwaarschijnlijk het mailadres hebt van het merendeel van uw klanten, is de kans reëel dat ook 99 procent van uw mails bij hen terechtkomen. Bovendien kunt u met e-mails segmenteren. Zo bepaalt u dus niet alleen naar welke klanten u iets stuurt, maar ook kunt u nagaan wie die mails opent en leest om vervolgens follow-up mails uit te sturen. Plus: het gaat snel. Zo’n 30 procent van de ontvangers openen hun mails binnen het uur.

Toch is het opletten geblazen, u kunt ook ontzettend de mist in gaan met e-mailmarketing. Denk maar eens aan de overload aan mails die u op sommige dagen krijgt: het lijkt soms overweldigend, en om niet door die hele inbox te ploeteren, grijpt u vanzelf naar de delete-knop. Denk dus twee keer na voor u op ‘send’ duwt."



Drie criteria

Dongleur raadt aan: overweeg deze drie criteria voordat u een nieuwe e-mail opstelt:



Is de info wel relevant?

Twee dingen die cruciaal zijn: het moment van versturen én de waarde van de informatie die u verzendt. In de coronacrisis was het belangrijk om te communiceren of winkels al dan niet open waren en welke maatregelen er bij het shoppen genomen moesten worden. Even aanstippen hoe uw bedrijf zelf het virus te lijf gaat, is absoluut relevant. Wijzigingen in levertermijnen of bijkomende kosten omwille van de speciale coronamaatregelen moet u ook met klanten delen. Ze verwachten dat u transparant bent.

Dongleur: "Vermijd boodschappen die te luchtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan standaard verjaardagsmails waarbij klanten extra korting krijgen in de winkel of een glaasje gepresenteerd krijgt bij een bezoek op die dag. Deze ‘cadeautjes’ hebben geen nut op als uw zaak wegens omstandigheden dicht is. Dit leidt enkel tot frustraties en klanten die afhaken."



Heeft u rekening gehouden met de huidige situatie?

De algemene manier van leven is drastisch veranderd ten opzichte van 2019. Social distancing bestaat en zal nog een tijdje de toon voeren in het nemen van beslissingen. Stuur uw klanten daarom geen mails met foto’s van groepen mensen die het gezellig hebben of knus poseren voor een groepsfoto. Een reclamespot waarbij honderden mensen in een concertzaal of eventhal staan, zet vandaag misschien zelfs kwaad bloed bij consumenten die juist hunkeren naar zulke momenten.

Dongleur: "Een halfjaar geleden was het doodnormaal geweest om zulke foto’s mee te sturen. Maar vandaag is het iets waar zeker rekening mee gehouden moet worden in alle communicatie."



Heeft u nagedacht over de specifieke behoeften van uw klanten?

Van een strenge lockdown is net iets minder sprake dan maanden geleden, maar het normale leven is nog altijd niet volledig hervat. De consumptiebehoeften zijn daarbij niet meer wat ze begin 2020 waren. Nu consumenten meer thuis zijn, zouden alledaagse dingen wel eens sneller op kunnen raken, zoals bijvoorbeeld koffie, handzeep of desinfectiegel… Dan is het handig om zo’n product online te kunnen bestellen en thuis te laten bezorgen. Die productgroepen en bezorgopties kunt u gerust communiceren voor het gemak van de klant. Sportbenodigdheden voor thuis zijn een ander goed voorbeeld. Ze vlogen in veel webshops in een mum van tijd allemaal de deur uit.



Communiceer transparant

Dongleur: "De bovenstaande regels kunt u voortaan het beste in overweging voordat u een nieuwe mail de deur uit stuurt. De regels waren natuurlijk al van toepassing, alleen zijn ze door de alle omstandigheden nog belangrijker geworden. Communiceer daarom transparant, eerlijk en authentiek, maar zoek zeker contact met uw klanten als u weet dat ze daar behoefte aan hebben of u hen het leven er net iets eenvoudiger kan maken."

