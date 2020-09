 De coronasituatie is het ideale moment voor SEO en online marketing

Zoekmachineoptimalisatie biedt kansen - De onlinemarketingsector heeft te lijden onder de coronasituatie. Er moet bespaard worden en de online marketeer komt als eerste buitenspel te staan. Volstrekt onlogisch volgens Joost Beerenbroek, SEO-expert bij Seotech. Volgens hem moeten managers net nu inzetten op het onlinekanaal.



"In crisissituaties zoals deze is online marketing vaak het eerste waar ondernemingen op besparen. Het is logisch dat er gesnoeid moet worden, maar online marketing hoeft nu echt niet het gelag te betalen. Kijk, ik neem er even de cijfers bij. 32 procent van de Nederlanders gaf aan dat ze sinds de coronacrisis meer online hebben uitgegeven. Webshops als AH.nl en Coolblue.nl zagen hun omzet met 15 procent stijgen. Het aantal bezoekers bij Amazon is met 118 procent toegenomen. Is dit omdat de consument meer uitgeeft? Integendeel, die geeft geen cent extra uit. Plaats die feiten even op een rijtje en de conclusie is snoeihard: iedereen verliest behalve de grote online winkels," verduidelijkt hij.



Zoekmachineoptimalisatie biedt kansen

"Het aantal zoekopdrachten op 'online shoppen' en 'online boodschappen doen' is sinds de coronasituatie met ongeveer 800 procent gestegen. De consument is zich van de risico's bewust en kiest voor het onlinekanaal. Tijdens de vorige crisissen was het misschien nog een evident idee om te besparen op online marketing, maar anno 2020 geldt eigenlijk net het omgekeerde. Online marketing is belangrijker dan ooit tevoren. Het is net nu, het moment waarop de omzet via de klassieke kanalen afneemt, dat we het online alternatief moeten omarmen. En dat doen veel managers fout," gaat hij verder.

"Natuurlijk is dat nog meer het geval voor bedrijven die ook echt iets te bieden hebben. Zij kunnen rechtstreeks de vruchten plukken van hun investeringen. Toch zijn het echt niet alleen de bol.coms die nood hebben aan online aanwezigheid. U heeft gegarandeerd een alternatief. Schreeuw het dan van de daken en maak het duidelijk. Nu lukt dat niet meer tijdens een beurs en mond-tot-mondreclame is met de teruglopende sociale contacten wellicht een utopie. Online bereikt de boodschap de consument wel nog. En dat zelfs ongemeen effectief. Speel in op de nieuwe zoekwoorden, zorg dat de website online wordt gevonden en u heeft al een hele stap gezet."



Online is een mooie toekomst beschoren

Volgens Beerenbroek zien veel ondernemingen het online gebeuren als een risico, terwijl het eigenlijk net een zekere investering is: "Ik hoor het wel vaker: 'Maar Beerenbroek, moet ik nu echt inzetten op SEO en online aanwezigheid? Binnenkort is de coronasituatie toch gedaan en dan blijf ik achter met nodeloze investeringen?' Onthoud dat grootse gebeurtenis een grote indruk achterlaten."

Beerenbroek haalt er even een anekdote bij: "Herinnert u zich bijvoorbeeld nog de Hongerwinter van 1945? Ik ook niet, maar 75 jaar later bewaren we nog steeds kliekjes en gebruiken we nog steeds pannenschrapers. 'Geen etensrestjes verkwanselen', dat kregen we met de paplepel mee. De geschiedenis werkt langdurig door. Een deel van de consumenten zal misschien terugkeren naar hun oude gewoontes, maar een deel van de consumenten zal gewoon online blijven kopen. Verloren is de investering dus zeker niet."