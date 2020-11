 Werkzoekers hebben hekel aan schrijven motivatiebrief

Welk onderdeel van solliciteren vindt u het lastigst? - Zes op de tien werkzoekers hebben een hekel aan het schrijven van hun motivatiebrief. Dat blijkt uit recent onderzoek van Sollicitatiedokter. Het voeren van een sollicitatiegesprek vinden veel mensen (37 procent) ook lastig, terwijl bijna niemand (drie procent) voornamelijk moeite lijkt te hebben met het opstellen van een cv.



In het onderzoek van Sollicitatiedokter werd respondenten gevraagd het lastigste onderdeel van de banenjacht aan te vinken. Bijna 900 werkzoekers deden mee.



Motivatie in volzinnen uitdrukken

Werkzoekers hebben om uiteenlopende redenen moeite met het schrijven van hun motivatiebrief, bleek uit een eerdere rondgang van Sollicitatiedokter tijdens een klanttevredenheidsonderzoek.

"Ik ben al drie dagen met mijn motivatiebrief in de weer, maar omdat het niet wil lukken heb ik mijn sollicitatie nog steeds niet opgestuurd," vertelde een van de werkzoekers toen. "In mijn cv kan ik simpel, puntsgewijs de dingen noemen die ik heb gedaan en waar ik goed in ben. In mijn motivatiebrief moet ik mijn enthousiasme in volzinnen uitdrukken, dat vind ik gewoon heel lastig."

"Schrijven is een kunst," vertelde een andere werkzoeker. "Zelf ben ik er niet zo goed in, en daarom gaat het maken van een motivatiebrief mij niet makkelijk af. Ik begrijp ook niet waarom veel organisaties er nog naar vragen. De kwaliteit van mijn motivatiebrief zegt volgens mij niet zoveel over mijn vaardigheden als salesmedewerker."



Recruiters lezen die brief liever ook niet

Niet alleen werkzoekers hebben een hekel aan de sollicitatiebrief, ook onder recruiters is de brief niet populair. Annelies Brouwer-Kraaijeveld, eigenaar van recruitmentbureau Match!, vertelt zelfs dat ze motivatiebrieven eigenlijk nooit goed leest.

"Als ik een sollicitatie krijg van een kandidaat met een goed cv, scan ik misschien diens motivatiebrief. Maar ik hecht er weinig waarde aan: als het cv me bevalt, plan ik direct een telefonisch gesprek in. Ik hoor namelijk veel liever waarom een kandidaat geïnteresseerd is in mijn vacature, dan dat ik het lees," aldus Brouwer-Kraaijeveld.