 Een op de tien jonge werkzoekenden solliciteert liefst via WhatsApp

Einde van cv is nog niet in zicht, ondanks populatriteit WhatsApp - Voor steeds meer jongeren is een sollicitatie versturen via WhatsApp de normaalste zaak van de wereld. Uit onderzoek van Sollicitatiedokter blijkt dat bijna een op de tien werkzoekenden van onder de 30 het liefst via WhatsApp solliciteert. Aan het onderzoek deden meer dan 2.000 mensen mee.



De populariteit van WhatsApp-sollicitaties is deels toe te schrijven aan werkgevers. Zij stimuleren jonge werkzoekenden actief om op moderne manieren hun sollicitaties in te sturen. Zo kunt u bij YoungCapital al sinds 2015 solliciteren door via WhatsApp een video in te sturen. Bij uitzendbureau OTSO gaat een werkzoekende swipend op zoek naar een match tussen zichzelf en een werkgever.



Solliciteren met emoji’s

Sandwichketen Subway laat potentiele werknemers solliciteren met emoji’s die het karakter van de werkzoekende beschrijven. Een werkzoekende die zichzelf met een paddenstoel-emoji voorstelt is bijvoorbeeld creatief. Op dezelfde manier staat de avocado-emoji voor een gezonde leefstijl en een knoflookteen-emoji voor kracht.



Drempel verlagen

Willem Eekels van sollicitatiedokter.nl juicht dit soort ideeën toe. "We zien dat jongeren vaak een hoge drempel ervaren om ergens te gaan solliciteren. Ze hebben moeite met het schrijven van een sollicitatiebrief of een cv en doen het daarom maar niet. Op die manier lopen werkgevers een grote groep talent mis. Door kandidaten te laten solliciteren via bijvoorbeeld WhatsApp, kunnen werkgevers talent putten uit een voorheen onbereikbare bron."

Daarnaast voegt een sollicitatiebrief volgens Eekels niet altijd iets toe. "Als een werkgever kandidaten zoekt voor een functie die geen schrijfvaardigheden vergt, is het slim als hij sollicitanten uitdaagt om zich op een niet-traditionele manier aan hem voor te stellen. Dus bijvoorbeeld via een WhatsApp’je, in plaats van een sollicitatiebrief."



Cv nog altijd het populairst

Toch wijst het onderzoek van Sollicitatiedokter ook uit dat het einde van het cv voorlopig niet in zicht is. Zo geeft 60 procent van de werkzoekenden nog altijd aan het liefst met een cv te solliciteren.

Daarnaast blijkt niet iedere nieuwe sollicitatie-methode die werkgevers lanceren ook daadwerkelijk aan te slaan. Zo zegt slechts drie procent van de ondervraagde werkzoekenden het liefst te solliciteren met een vooraf opgenomen video. Bij jongeren is dat percentage nog lager: Twee procent van hen stuurt graag een sollicitatievideo op.