Twintig procent werkzoekenden bereid te verhuizen voor nieuwe baan

Bijna40 procent bereid lang te reizen - Ruim twee op de tien werkzoekenden in Nederland zijn bereid om voor een nieuwe baan te verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter in samenwerking met Intelligence Group. Daarnaast is bijna 40 procent van hen bereid om dagelijks meer dan vijf kwartier onderweg te zijn als ze dat een nieuwe baan oplevert.



Om exact te zijn geeft 21 procent van de werkzoekers aan te willen verhuizen voor nieuw werk. 37 procent is bereid om bovengemiddeld lang, namelijk meer dan 36 minuten voor een enkele reis, onderweg te zijn. Sollicitatiedokter ondervroeg ruim 2500 mensen om tot die conclusie te komen.



Verandering

De cijfers zijn opvallend, omdat uit eerdere onderzoeken naar het verhuisvraagstuk steevast bleek dat Nederlanders nauwelijks tot verkassen voor hun werk bereid zijn. Toen Page Personnel eind 2016 de vraag aan inwoners van alle EU-landen voorlegde, gaf 87 procent van de Nederlandse respondenten aan niet te willen verhuizen voor hun baan. Daarmee bleken wij het meeste honkvaste volk in de hele Unie.

De nieuwe cijfers van Sollicitatiedokter suggereren dat er in de tussentijd een behoorlijke verandering heeft plaatsgevonden. Wie het percentage van 21 procent terugrekend, weet immers dat dat nu nog slechts 79 procent van onze landgenoten niet wil verhuizen voor het werk.



Oorzaak

Waarom Nederlanders anno 2020 vaker bereid zijn om de koffers te pakken voor hun baan, is vooralsnog onbekend. Door het coronavirus is de arbeidsmarkt weliswaar op zijn kop gezet, maar of dat werkzoekers heeft gemotiveerd om eerder voor nieuw werk te verhuizen, is maar zeer de vraag.

Naar waarom relatief veel mensen nu bereid zijn om ver van hun werk te wonen, is het makkelijker gissen. Daarin moet het coronavirus een rol hebben gespeeld. Nu steeds meer organisaties hun medewerkers de mogelijkheid geven om op zijn minst enkele dagen per week thuis te werken, is de woonplaats van personeel minder belangrijk. Ga maar na: als u slechts twee of drie dagen per week naar uw werk hoeft af te reizen, ben u eerder geneigd een bovengemiddeld lange reistijd te accepteren dan wanneer u vijf dagen per week naar kantoor gaat.



Verrast

Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels zegt verrast te zijn over het feit dat 21 procent van de werkzoekers bereid is te verhuizen voor een nieuwe baan.

"Mijn hypothese was dat onze resultaten dichtbij die van eerdere onderzoeken zouden liggen, ik had een verhuisbereidheid van rond de tien procent verwacht. Je zou immers denken dat mensen gehecht zijn aan hun woonomgeving: ze hebben er vrienden en familie, hun kinderen gaan er naar school en ze kennen er de weg. Misschien zijn mensen bang geworden van de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt en zijn ze daarom sneller bereid hun woonplaats op te geven voor de zekerheid die een vaste baan biedt," suggereert Eekels.