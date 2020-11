 Werkzoekers vinden gegronde reden voor afwijzing belangrijk

Geen reden voor afwijzing leidt tot frustratie - Het belangrijkste aspect tijdens een sollicitatieprocedure is het ontvangen van een gegronde reden bij een afwijzing. Dat is althans de mening van de gemiddelde Nederlandse werkzoeker, zo blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter. Andere aspecten die werkzoekers belangrijk vinden tijdens een sollicitatieprocedure is dat ze makkelijk online kunnen solliciteren en dat ze de gelegenheid krijgen om zichzelf te presenteren.



De resultaten blijken uit een vragenlijst die Sollicitatiedokter aan ruim 2500 werkzoekenden op de Nederlandse arbeidsmarkt voorlegde. Mensen werd gevraagd minimaal drie en maximaal vijf aspecten tijdens een sollicitatieprocedure aan te vinken die zij het belangrijkste vonden.

De opties ‘Gegronde reden voor afwijzing’, ‘Eenvoudig online een sollicitatie kunnen indienen’ en ‘Gelegenheid om mezelf te presenteren’ werden alle drie door 38 procent van de respondenten aangevinkt. Wie de cijfers achter de komma in acht neemt, ziet dat eerstgenoemde optie net iets vaker werd gekozen dan de twee anderen.



Geen reden voor afwijzing leidt tot frustratie

Sollicitatiedokter-directeur Willem Eekels is niet verbaasd over dat resultaat. "Wij horen regelmatig van mensen die al een tijd werkzoekend zijn. Voor hen is er niets frustrerender dan in een standaardmail te worden afgewezen wanneer ze veel moeite in een sollicitatie hebben gestoken. Ze willen graag van hun recruiter horen op welke basis iemand anders de voorkeur krijgt, zodat ze zich in een volgende sollicitatie hierop kunnen aanpassen."

Ook de andere twee opties lagen voor Eekels in lijn der verwachtingen. "In tijden van corona, waarin veel mensen hun baan kwijtraken, proberen werkzoekers op zoveel mogelijk functies te solliciteren. Dan hebben ze in ieder geval iets, is de gedachte. Het is dan wel zo fijn als u uw sollicitatie eenvoudig online kan indienen."



Geef kandidaten de kans om zichzelf te laten zien

Eekels: "Voor werkzoekers is het tot slot frustrerend wanneer ze zichzelf niet voldoende mogen presenteren tijdens hun sollicitatieprocedure. Veel recruiters denken dat ze op basis van een cv, een motivatiebrief en een kort gesprek weten wie ze voor zich hebben. Onder werkzoekenden leeft echter vaak het gevoel dat ze een betere kandidaat zouden blijken als ze meer tijd hadden om zichzelf te presenteren. Dat ook die optie populair is, vind ik dus volstrekt logisch. Mijn tip aan recruiters: geef kandidaten de kans om zichzelf te laten zien."