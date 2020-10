 Worden jobboards buitenspel gezet door window shopping?

Solliciteren? Liefst direct bij de werkgever - Mensen die op zoek zijn naar een baan, versturen hun sollicitatie het liefst direct via de website van de vacaturehouder. Dat blijkt uit onderzoek onder 200 bezoekers van Sollicitatiedokter.nl. Ondertussen trekt een jobboard als Indeed maandelijks twee miljoen bezoekers, maar voor slechts drie procent van de respondenten is solliciteren via dat platform de favoriet.



Worden jobboards slachtoffer van window shopping? Uit recent onderzoek van Sollicitatiedokter blijkt dat 65 procent van de werkzoekers het liefst direct bij de vacaturehouder solliciteert. Daarnaast geeft twintig procent van de respondenten de voorkeur aan solliciteren via LinkedIn.

Jobboards als Indeed en de Nationale Vacaturebank doen het veel slechter. Respectievelijk 3 procent en 4 procent van de respondenten laat weten het liefst via deze platforms te solliciteren. Van alle respondenten, solliciteert kortom zeven procent het liefst via een jobboard. De cijfers doen vermoeden dat veel jobboards het slachtoffer worden van window shopping.



Window shopping

De term window shopping beschrijft de trend dat mensen op zoek gaan naar een bepaald product, bijvoorbeeld een nieuwe broek in een kledingwinkel. Ze proberen meerdere broeken uit en vragen het winkelpersoneel om advies. Hebben ze eenmaal een goede broek gevonden? Dan gaan ze naar huis en schaffen ze de broek aan via het internet. Op die manier zijn ze goedkoper uit.

Onderaan de streep heeft de consument een goedkopere broek, maar heeft de kledingswinkel tijd en geld verspild.



Window shopping bij jobboards

Dat eenzelfde soort trend gaande is op de arbeidsmarkt, doen de cijfers die Sollicitatiedokter publiceert vermoeden. Zo mag de Nederlandse afdeling van jobboard Indeed volgens zijn officiële cijfers maandelijks op meer dan twee miljoen bezoekers rekenen. Uit onderzoek van Sollicitatiedokter blijkt echter dat maar vier procent van de werkzoekers het liefst ook daadwerkelijk via dat platform solliciteert.

Het is dus aannemelijk dat baanzoekers een interessante vacature vinden op een jobboard. Vervolgens surfen ze echter naar de website van het bedrijf waar ze willen solliciteren. Daar vullen ze hun gegevens in, of ze vinden er een e-mailadres waar ze hun sollicitatie naar op kunnen sturen. Jobboards hebben vervolgens het nakijken.