 Hoge uitstroom sociaal domein: het gaat niet alleen om het salaris

Er is meer nodig dan geld om mensen te behouden - De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. Dat blijkt uit het onderzoek Behoud van medewerkers in het sociaal domein dat Andersson Elffers Felix deed in opdracht van Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Medewerkers geven in het onderzoek wel aan dat ze zoeken naar ander werk voor een beter salaris, maar dit blijkt niet de reden om daadwerkelijk te vertrekken bij de werkgever.



De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden en de verdeling van de werkdruk.

"Mensen die werken in de thuiszorg, sociaal werk of jeugdzorg zijn intrinsiek sterk gemotiveerd om daar te willen werken. Het salaris is en blijft belangrijk, maar er is meer nodig om de problemen op te lossen. Het bieden van uitdagend werk en vooral goede begeleiding is ook belangrijk," zegt Kitty Poppelaars, FNV.



Uitstroom kan voorkomen worden

Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van de leidinggevende. In dit onderzoek zijn veel goede voorbeelden zichtbaar gemaakt waarmee medewerkers langer behouden kunnen worden voor het sociaal domein.

Bij organisaties in het sociaal domein ligt de financiering van het werk de afgelopen jaren onder druk. Het werk is anders georganiseerd, met bijvoorbeeld zelfsturende teams. Medewerkers missen daardoor de ondersteuning van de leidinggevende en organisatie. Voor goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap nodig. Hans Buijing van Zorgthuisnl: "Werkgevers willen hier graag meer in investeren. Onze medewerkers zijn immers ons grootste kapitaal en daar moeten we zuinig op zijn. Maar het water staat ons aan de lippen. Op onze contracten met bijvoorbeeld gemeenten is de afgelopen jaren alleen maar bezuinigd. In deze race to the bottom hebben we geen geld meer over om te zorgen voor goede begeleiding van en perspectief aan onze medewerkers. Al het vet is van de botten gesneden de afgelopen jaren. Er moet echt geld bij, en dus niet alleen voor de lonen, maar vooral ook voor de interne begeleiding en ontwikkeling. Goedkoop blijkt anders duurkoop"



Medewerkers sociaal domein tevreden over werkinhoud

Veel medewerkers zijn in het sociaal domein gaan werken voor de inhoud van het werk en geven aan inhoudelijk leuk werk te doen. Dit geldt zeker voor jeugdzorg en sociaal werk. Ook op andere vlakken blijkt tevredenheid over het werken in het sociaal domein. De meeste medewerkers hebben meer dan voldoende competenties om hun werk uit te voeren en ruim twee derde is actief op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. "Werken in het sociaal domein is fantastisch en dit onderzoek laat dit ook zien. Laten we vooral investeren in onze mensen zodat we ze kunnen behouden,"nbesluit Sander Wesdorp van de Nederlandse GGZ.