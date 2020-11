 Eén op de drie organisaties overweegt thuiswerkvergoeding

Helft van de organisaties heeft ondanks coronacrisis geen thuiswerkbeleid - Eén op de drie organisaties overgeeft een thuiswerkvergoeding uit te keren nu medewerkers door de coronacrisis veelvoudig of volledig thuiswerken. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR onder ruim 800 HR-professionals. Op dit moment keert negentien procent van de werkgevers een thuiswerkvergoeding uit.



Toch kunnen niet alle medewerkers een zakcentje verwachten voor de kosten die gemaakt worden vanwege het thuiswerken: 48 procent van de HR-professionals geeft aan dat zij nu geen thuiswerkvergoeding uitkeren en dit ook niet gaan doen.



Maandelijks 26 tot 50 euro op de rekening

Werkgevers die een thuiswerkvergoeding uitkeren, doen dit voornamelijk via een maandelijkse bijdrage (52 procent). Een andere optie is een eenmalige uitkering of een combinatie tussen beide, hier kiest respectievelijk 29 en negentien procent van de HR-professionals voor. Wanneer men een maandelijkse thuiswerkvergoeding uitkeert, stort veertig procent per keer 26 tot 50 euro op de rekening van de werknemer, 36 procent 51 tot 100 euro. Wanneer werknemers een eenmalige vergoeding ontvangen, ligt dit bedrag het vaakst (35 procent) tussen de 251 en 500 euro. 23 procent ontvangt 151 tot 250 euro van de werkgever. Er zijn ook werkgevers die producten in plaats van budget hebben verstrekt: de meesten gaven hun medewerkers een laptop (26 procent), monitor (23 procent) of bureaustoel (zeventien procent).



Geen thuiswerkbeleid

Organisaties kunnen voor het thuiswerken een thuiswerkbeleid hanteren. In zo’n beleid is bijvoorbeeld vastgelegd wie wanneer en hoe lang mag thuiswerken en of werkgever of werknemer verantwoordelijk is voor bepaalde faciliteiten. Vijftien procent van de HR-professionals geeft aan dat hun organisatie altijd al zo’n thuiswerkbeleid had, 27 procent heeft het thuiswerkbeleid aangescherpt door de coronacrisis. Opvallend is dat 48 procent van de organisaties geen thuiswerkbeleid heeft.

Wieneke Brandt, product director bij XpertHR: "Wettelijk gezien zijn werkgevers niet verplicht tot het uitkeren van een thuiswerkvergoeding of het opstellen van een thuiswerkbeleid. Tegelijk is dit een tijd die veel vraagt van medewerkers. Een thuiswerkvergoeding kan in zo’n tijd medewerkers het gevoel geven dat hun werkgever met ze meedenkt. Een thuiswerkbeleid creëert daarbij duidelijkheid. Het is goed om dit wel in overleg met medewerkers op te stellen. Voor de motivatie van medewerkers is het belangrijk dat zij zich in het beleid kunnen vinden."