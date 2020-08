 Vier tips voor veilig werken in een hybride werkomgeving

Hybride manier van werken zorgt voor nieuwe uitdagingen - We hebben het inmiddels allemaal gezien: van fulltime op kantoor naar fulltime thuiswerken en alles wat daar tussenin zit. We pendelen gedurende de week wat af tussen kantoor, de thuiswerkplek en openbare werkplekken. Deze hybride manier van werken zorgt voor de nodige uitdagingen.



Data worden zo uitgewisseld buiten het bedrijfsnetwerk en we maken meer gebruik van eigen apparaten en mobiele opslagapparatuur. Daarom deelt BlackBerry vier tips om de transitie van thuis naar kantoor en de externe werkplek vlotter en veiliger te maken.



1. Bewuster surfen op het web

Eén van de gemakkelijkste dingen voor alle personen om digitale risico’s te verminderen, is het surfgedrag verbeteren. Medewerkers moeten zich bewust zijn van de soorten websites die het vaakst worden gebruikt bij aanvallen. Zo kunnen ze deze gemakkelijk vermijden. Hierbij moet je pop-ups vermijden en op je intuïtie vertrouwen; als iets niet goed voelt, dan klopt dat waarschijnlijk. Het oude gezegde ‘als het te mooi lijkt om waar te zijn’ is hier zeker van toepassing. Bij het bezoeken van websites moet je erop letten dat 'HTTPS' en/of het slotpictogram in de URL-adresbalk te zien is. Op die manier garandeert de pagina dat al het verkeer wordt versleuteld door middel van een Secure Socket Layer (SSL).



2. Uitschakelen van automatische downloads

Om nog een stap verder te gaan, en extra beveiliging toe te voegen, is het aan te raden om automatische downloads van alle mediabestanden – zoals afbeeldingen, audio-, video- en documentbestanden – uit te schakelen in applicaties en browsers. Elke keer dat er een functie is ingesteld om automatisch iets te doen waarbij gegevens worden overgedragen, loop je een groter risico. Gemak is de vloek van veiligheid.

Ook al is het leuk om door feeds van sociale media te scrollen en op alle interessante inhoud te klikken, kan het in die zin ook een gevaar vormen. Medewerkers zijn misschien bereid het extra risico te aanvaarden, maar als het om een zakelijk apparaat gaat, moet u zich dat zo ook het bedrijf in gevaar kan komen.



3. WiFi-router beveiliging

Het instellen van WiFi-routers voor thuisgebruik is voor het grootste gedeelte een kant-en-klaar, plug-and-play-proces. Vaak wordt de installatie uitgevoerd door de internetprovider (ISP) zelf. De kans is echter groot dat niet alle stappen die nodig zijn om de router te beveiligen zijn gevolgd. Dat is te controleren via de volgende stappen:

Wijzig het standaard beheerderswachtwoord voor de router. Deze apparaten worden doorgaans met hetzelfde wachtwoord geleverd voor elk vervaardigd apparaat

Geef het netwerk een unieke SSID-naam

Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste versie en schakel automatische updates in als dat mogelijk is. Stel anders een herinnering in om periodiek te controleren of er updates beschikbaar zijn 4. Veilige apparaten

De menselijke factor speelt een belangrijk rol in de gevoeligheid voor aanvallen, dus het is belangrijk om u aan enkele best practices te houden. Hieronder volgen enkele stappen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat apparaten veilig blijven:

Schakel waar mogelijk, naast sterke wachtwoorden, Multi-Factor Authentication (MFA)-opties in. Hoewel MFA in combinatie met sterke wachtwoorden geen absolute beveiliging biedt, wordt het risico van ongeautoriseerd gebruik aanzienlijk verminderd

Schakel WiFi, Bluetooth en NFC uit wanneer deze niet worden gebruikt

Zorg dat apparaten over het nieuwste besturingssysteem beschikken en dat software-updates zijn uitgevoerd

Gebruik daarnaast geen persoonlijk geïnstalleerde applicaties of applicaties van derden voor zakelijke communicatie of het delen van bestanden

Zorg voor een bijgewerkte antivirusoplossing Dit zijn slechts een aantal punten uit 'The Zero Trust Guide To Remote Worker Security’ van BlackBerry. HIerin staan stuk voor stuk onmisbare richtlijnen waarmee iedere werkplek zowel thuis als op kantoor een stuk veiliger wordt.