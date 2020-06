 Kwart thuiswerkers werkt onbeveiligd vanuit huis

Achttien procent noemt organisatie makkelijk doelwit voor hackers - Maar liefst een kwart van de thuiswerkende Nederlanders werkt niet altijd via het beveiligde netwerk van hun werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.506 Nederlanders die momenteel noodgedwongen vanuit huis werken, uitgevoerd door Panelinzicht.



Van alle ondervraagden is een vijfde bang voor een datalek, hetzelfde percentage noemt hun organisatie een gemakkelijk doelwit voor hackers.

Opvallend genoeg zijn vooral thuiswerkende jongeren bang voor een datalek (25 procent), tegenover slechts dertien procent van de vijftigplussers. "Als bedrijf is het ontzettend belangrijk om de beveiliging op orde te hebben," zegt Abel Baas, Cybersecurity consultant bij VPNdiensten.nl. "Wij merken dat cybercriminelen op dit moment inspelen op de overstap naar digitaal thuiswerken. Zo doen ze veel pogingen om wachtwoorden van thuiswerkers te ontfutselen en via zwakke plekken bedrijven te infiltreren. Binnen dataveiligheid is een foutje zo gemaakt en de gevolgen zijn vaak catastrofaal. We schrikken er daarom van dat zo’n groot gedeelte Nederlanders onbeveiligd vanuit huis werkt."



Onveilig werken

Naast inchecken op het beveiligde netwerk van de werkgever, is ook de keuze van het juiste wifinetwerk van groot belang voor veilig thuiswerken. Uit het onderzoek blijkt dat dit nog geregeld verkeerd gaat. Zo zegt zeventien procent van de respondenten weleens op een open wifi-netwerk te werken. Mannen maken met 21 procent het meest gebruik van open wifi-netwerken. Dit is nogal ironisch, want vooral zij zien hun werkgever als gemakkelijk doelwit voor hackers (22 procent). Baas: "Mannen staan erom bekend dat ze graag een risicootje nemen. Soms pakt dit goed uit, maar in het kader van dataveiligheid is het erg onverstandig. Ongeacht of t thuis, in een koffietent of in de trein werkt – zorg ervoor dat u te allen tijde met een beveiligd wifi-netwerk verbinding maakt. Als uw werkgever deze mogelijkheid niet biedt, kunt u met uw smartphone nog beter een eigen wifi-hotspot opzetten dan inchecken bij een open wifi-netwerk."



Kennisgebrek

Een belangrijke verklaring voor het hoge percentage Nederlanders dat onveilig thuiswerkt, is een gebrek aan ondersteuning vanuit de werkgever. Zo zegt maar liefst 22 procent van thuiswerkend Nederland dat hun organisatie geen rekening houdt met de risico’s van werken op afstand. Ook de thuiswerker zelf treft blaam: ruim een derde geeft aan onvoldoende kennis te hebben van veilig digitaal thuiswerken en 31 procent zou graag meer voorlichting willen over het thema. Wat betreft het kennisgebrek (43 procent) en de leerbehoefte (35 procent) scoren jongeren het hoogst. Baas: "Veilig thuiswerken begint bij bewustwording en het is aan de werkgever om dit te creëren. Ondanks dat ik geschrokken ben van het grote gebrek aan kennis, ben ik blij om te zien dat veel werkenden ervoor openstaan om hier meer over te leren. Met workshops en opfriscursussen komt u gelukkig al heel ver. Hiermee brengt u het risico op een datalek tot een minimum en zorgt u ervoor dat hackers buiten de organisatie blijven."