 Focus op flexibele planning en versnelde innovatie

Organisaties zetten digitale strategieën voor mensgerichte bedrijfstransformatie versneld in gang - 86 procent van de Nederlandse organisaties is door de coronacrisis versneld gestart met het uitvoeren van hun digitale transformatieplannen. Dit blijkt uit het internationale onderzoek ‘Digital Enterprise Strategies for People-Led Transformation’ van Unit4. Het onderzoek is uitgevoerd onder zakelijke en IT-beslissers en gebruikers in de dienstverlenende sector, waarvan respectievelijk 50 en 250 in Nederland gevestigd.



Nederlandse IT-beslissers noemen drie belangrijke gevolgen van Covid-19 op hun strategieën voor bedrijfsapplicaties. Zo zijn beslissers flexibeler geworden in hun planning (52 procent) en geven ze aan dat het tempo van innoveren is toegenomen (40 procent). Verder zegt 34 procent dat de coronasituatie hun investeringen in de overgang naar de cloud versneld heeft.



Behoefte aan flexibele toegang tot IT-systemen

Met de versnelling van de digitale transformatie reageren organisaties op de toenemende vraag van gebruikers naar flexibiliteit, om bijvoorbeeld op afstand te kunnen werken. Het onderzoek laat drie belangrijke gebruikersbehoeften zien, waar bedrijven in het bepalen van de strategie rekening mee moeten houden:

De vrijheid hebben om IT-systemen zo te gebruiken dat ze overal kunnen werken (39 procent). Meer automatiseren om werkdruk te verminderen (29 procent). Betere hulpmiddelen om samen te werken (26 procent). Mensgerichte innovatie neemt toe

Deze behoeften van gebruikers maken dat beslissers aangeven dat hun toekomstige IT-plannen erg mensgericht zijn. Hun belangrijkste doelstellingen zijn het mogelijk maken dat personeel overal kan werken (50 procent) en werknemers de middelen bieden om productiever te zijn en te kunnen voldoen aan de eisen van klanten (32 procent). Beslissers denken dit te kunnen bereiken door de volgende drie prioriteiten te stellen op technisch gebied:

Het bieden van verbeterde mobiele mogelijkheden - bijvoorbeeld door middel van mobiele toepassingen (36 procent). Een simpele, intuïtieve gebruikersinterface en -ervaring creëren (34 procent). Het toepassen van kunstmatige intelligentie (32 procent). "Als dit jaar iets duidelijk geworden is, dan is het dat de zakelijke omgeving van de ene op de andere dag kan veranderen. Als zakelijke leiders moeten we onze organisaties kunnen herdefiniëren en kansen benutten om een duurzaam concurrentievoordeel te behouden," zegt Mike Ettling, CEO van Unit4. "Ons onderzoek laat zien wat er mogelijk is met continu investeren in innovatie en een mensgerichte, flexibele strategie voor zakelijke applicaties. Nu veel landen weer een vorm van lockdown invoeren, is deze mensgerichte focus cruciaal voor bedrijven om de uitdagingen van de komende periode te overleven."

"Nieuwe manieren van werken, die aanvankelijk breed werden opgelegd door de wereldwijde pandemie, veranderen in blijvende modellen voor de toekomst," zegt Mickey North Rizza, Program Vice President van IDC’s Enterprise Applications & Digital Commerce onderzoeksbedrijf. "Permanente technologische veranderingen, ondersteund door verbeterde samenwerking, omvatten ondersteuning van hybride werkmogelijkheden, versneld gebruik van de cloud, toenemende automatisering, contactloos werken en uitbreiding van het ecosysteem van partnerships. Leveranciers van bedrijfsapplicaties moeten hun strategieën op korte en lange termijn beoordelen voor het leveren van samenwerkingsplatformen, in combinatie met hun basissoftware."