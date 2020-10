 'CEO zonder data mindset verliest onderscheidend vermogen'

Een op de vijf organisaties heeft geen visie op datagedreven toekomst - Organisaties hebben nog weinig op met de analyse en het gebruik van klant- of bedrijfsinformatie voor het verbeteren van processen of het verhogen van klanttevredenheid. Uit de Ordina Digital Monitor van Ordina blijkt dat 58 procent van de 1700 ondervraagde besluitvormers in digitalisering, datagedrevenheid nog niet hoog op de agenda heeft staan.



21 procent heeft nog geen visie op een datagedreven toekomst ontwikkeld. "Dat zijn verontrustend hoge percentages," zegt Emiel van Bockel, Directeur Data Driven bij Ordina. "Om de digitale transitie te versnellen, is data de sleutel."



Drijvende kracht

"Data zijn de drijvende kracht achter innovatie en bepalend voor het onderscheidend vermogen," aldus Van Bockel. "Organisaties die data omzetten in waardevolle informatie en dit toepassen in hun gehele bedrijfsvoering presteren beter en blijven relevant. Het zijn intelligente, datagedreven organisaties. Het resultaat hiervan is meer slagvaardigheid, een uitstekende klantbeleving en het inzicht om met een aangepast businessmodel te anticiperen op de wereld van morgen. Zij die data niet slim benutten, worden door concurrenten ingehaald of vervangen door nieuwe toetreders met laagdrempelige digitale oplossingen. Een CEO zonder data mindset zal op den duur onderscheidend vermogen verliezen.

De gehele bedrijfsvoering, van strategie tot executie, moet datagedreven zijn. Data is ontzettend waardevol. Niet alleen om besluiten te nemen, maar vooral ook om voorbereid te zijn op veranderingen in de toekomst. U kan alleen exponentieel versnellen, als u volledig uw data benut. Organisaties hoeven hierbij niet direct volledige dataprogramma’s te implementeren. Mijn advies is: klein beginnen, leren, meten en verder gaan. Ziet u effect, laat dat effect vervolgens toenemen. Zo groeit u uit tot een datagedreven organisatie."



Bedreiging op macroniveau

"De weifelende houding van het bedrijfsleven is niet alleen een bedreiging op micro-, maar ook op macroniveau,"betoogt Van Bockel. Nederland heeft nu de meest concurrerende economie van Europa, zo bleek afgelopen jaar uit de ranglijst van het Wereld Economisch Forum (WEF). Willen we die positie behouden, dan is het gebruik van data in het bedrijfsleven van levensbelang. Van Bockel: "Data betekent kennis. Juist daar ligt in Nederland onze kracht. We zijn niet voor niets een kennisland; we staan bekend om ons ondernemerschap en innovatiekracht. Data is daarmee de randvoorwaarde voor de toekomst van de kenniseconomie van Nederland."



Gebrek aan kennis

De bedrijven geven in het onderzoek om verschillende redenen aan dat de focus niet op datagedrevenheid ligt. Medewerkers met een gebrek aan kennis en te weinig budget (beiden 22 procent) worden als belangrijkste argument opgevoerd, gevolgd door een verouderde IT-infrastructuur (negentien procent, data is in silo’s opgeslagen). Door een gebrek aan kennis en de juiste IT-omgeving zetten veel bedrijven data enkel in voor managementrapportages of stuurinformatie, terwijl de mogelijkheden groter zijn. Van Bockel: "Organisaties hebben moeite om er een business case van te maken. Een visie ontbreekt waardoor ze geen budgetten kunnen vrijspelen. Daarom is een CEO met een data mindset zo belangrijk."