 Werkende ziet digitaal werken als ‘nieuwe manier van werken’

Eén op vijf ziet dat organisatie digitalisering uitstelt vanwege corona - 80 procent van de Nederlanders in loondienst denkt dat digitaal werken (nog meer dan eerst) onderdeel zal zijn van de ‘nieuwe manier van werken’ na de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Klippa onder 1228 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Toch zijn veel organisaties nog niet bezig om zich hierop voor te bereiden. Eén op vijf respondenten geeft aan dat hun organisatie - juist vanwege de crisis - digitalisering uitstelt.



"Het is opmerkelijk dat veel mensen inzien dat digitalisering onderdeel zal worden van ‘het nieuwe normaal’, maar dat zij nog niet volop bezig zijn om zich aan te passen. Het is begrijpelijk dat de coronacrisis organisaties voorzichtig maakt, maar een crisis vraagt juist om een proactieve aanpak," vertelt Yeelen Knegtering, ceo van Klippa.



Efficiëntie

Sterker nog, maar liefst één op vijf respondenten geeft aan dat de investeringen in het algemeen tijdelijk worden gestopt vanwege corona. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft aan (56 procent) dat de coronacrisis zijn of haar instelling dwingt om efficiënter te gaan werken. Knegtering: "Geen vooruitgang zonder investeringen. Juist digitalisering kan organisaties helpen om efficiënter te werken. Papieren administratie is vaak onoverzichtelijk en tijdrovend. Het zou organisaties goed doen om uit hun schulp te komen en de onvermijdelijke toekomst te omarmen."

Bij negen procent van de respondenten duurt het vanwege corona ook langer voordat declaraties worden uitbetaald door de werkgever. Dit kan leiden tot ontevreden werknemers en verlaagde productiviteit, zeker in branches waarin werknemers veel moeten voorschieten.