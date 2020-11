Werknemers zien voordelen thuiswerken; management nog niet altijd overtuigd Thuiswerken heeft bewezen voordelen maar de leiderschapsscultuur is toe aan een update - Uit wereldwijd onderzoek van VMware onder bijna 3.000 business-, HR- en IT-besluitvormers, uit onder meer Nederland, blijkt dat bijna tweederde (64 procent) van alle respondenten in EMEA en 62 procent specifiek in Nederland, werkzaam is in een organisatie die de voordelen ervaart van werken op afstand. Deze groep is er tevens van overtuigd dat de manier waarop ze vroeger werkten niet meer terug komt.



Een groot aantal respondenten is echter ook bezorgd dat het management van hun organisaties niet bezig is zich aan te passen en dat ze werknemers niet méér keuze en flexibiliteit bieden.

"De uitdagingen van de afgelopen zes maanden hebben bedrijven gedwongen om zich snel aan te passen aan nieuwe manieren van werken, waar ‘werk’ niet meer hetzelfde is als ‘het kantoor’. Dit is de toekomst van werken, een gedistribueerde workforce die tastbare zakelijke voordelen met zich meebrengt; van productiviteit en werknemersmoreel tot meer samenwerking en verbeterde recruitment-mogelijkheden", aldus Leon de Werker, Senior Regional Director Benelux van VMware. "Naast een digitale basis moeten bedrijven de juiste cultuur- en leiderschapsbenadering toepassen om een nieuwe manier van werken mogelijk te maken. De digitale werkplekoplossingen die een gedistribueerde workforce in staat stellen samen te werken en betrokken, zichtbaar en productief te zijn, hebben al duizenden bedrijven en miljoenen werknemers geholpen – en VMware blijft innoveren."



Bedrijfscultuur aanpassen aan de eisen van de gedistribueerde workforce

Meer dan vier op de tien ondervraagde besluitvormers (41 procent versus 45 procent Nederlandse besluitvormers) maakt zich zorgen dat hun team niet altijd met werk bezig zijn als ze op afstand werken. Meer dan een kwart (28 procent versus 25 procent Nederlandse besluitvormers) vindt dat hun bestuurscultuur werken op afstand (nog steeds) ontmoedigt, en meer dan de helft (59 procent versus 58 procent Nederlandse besluitvormers) voelt meer druk om buiten de normale werkuren online te zijn. Deze factoren duiden erop dat de traditionele managementpraktijken en de manier van denken van het management moeten worden aangepast.



Betere band met collega's

Deze resultaten komen naar voren ondanks de voordelen van flexibel werken voor het bedrijf en werknemers, bijvoorbeeld dat organisaties mensen met diverse talenten en vaardigheden over de hele wereld kunnen bereiken en aannemen. Sinds de ondervraagde werknemers op afstand werken, gelooft, merkwaardig genoeg, meer dan driekwart (76 procent EMEA, versus 73 procent van de Nederlandse werknemers) dat de persoonlijke band met collega's verbeterd is, 66 procent (64 procent van de Nederlandse werknemers) voelt zich zekerder om het woord te nemen tijdens videoconferenties, en 69 procent (65 procent van de Nederlandse werknemers) zegt dat ze minder stress ervaren. Het moreel van de werknemers (30 procent versus 42 procent van de Nederlandse respondenten) en de productiviteit (34 procent versus 39 procent van de Nederlandse respondenten) zijn toegenomen. Bovendien zegt 67 procent (64 procent van de Nederlandse respondenten) dat het eenvoudiger is geworden om toptalent te werven, met name onder werkende ouders (83 procent versus 77 procent van de Nederlandse respondenten) en mensen uit minderheidsgroepen (68 procent versus 66 procent van de Nederlandse respondenten). Als het gaat om het genereren van nieuwe ideeën, is bijna driekwart** (72 procent versus 78 procent van de Nederlandse respondenten) het erover eens dat innovatie vanuit meer plaatsen binnen de organisatie komt dan voorheen.

Dr. Carl Benedikt Frey, directeur Future of Work Program bij de Oxford University, merkt op: "Als organisaties het 'work from anywhere’-model echt willen omarmen, dan moeten managers niet meer monitoren op input, maar op output – vanuit een omgeving waar wederzijds vertrouwen is. Het vinden van de juiste balans is essentieel om ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd zijn in een omgeving waar creativiteit kan floreren."



Work from anywhere

IT wordt niet langer gezien als een belemmering om op locatie te werken. Slechts een derde van de ondervraagden in EMEA (33 procent versus 28 procent van de Nederlandse respondenten) is van mening dat IT niet klaar is om een remote workforce te kunnen faciliteren.

"De ongekende verschuiving die we dit jaar hebben gezien naar een work from anywhere-model, biedt ongetwijfeld veel voordelen voor zowel werkgevers als werknemers," zegt Véronique Karcenty, Digital Workspace Director bij Orange Group, Frankrijk. "We mogen echter niet onderschatten dat dit verandering vereist in de strategieën voor personeelsbeheer om te zorgen dat werknemers betrokken en productief blijven. Hoewel executive leadership van belang is om de toon te zetten, moet het middenkader voortdurend vertrouwen tonen, het team energie geven en een gevoel van een gezamenlijk doel opbouwen."



Holistische visie op de toekomst van werk

Een gedistribueerd workforce faciliteren gaat gepaard met uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan onboarding van werknemers, zichtbaarheid en compliance, beveiliging en veiligheid van werknemers. Door de pandemie is de omvang van de gedistribueerde workforce toegenomen, waardoor een breed scala aan digitale technologieën en platforms wordt gebruikt. Terwijl organisaties proberen operationeel te blijven, verplaatsen ze meer applicaties naar de cloud, wat nieuwe informatiesilo's creëert. Veel werknemers werken nog steeds vanuit huis. Hierdoor wordt de mix van apparaten van anywhere-organisaties steeds heterogener, omdat meer flexibele BYOD-regelingen worden toegepast. Het gevolg is dat elk nieuw apparaat dat op een bedrijfsnetwerk is aangesloten een mogelijke ingang is voor hackers. Al deze factoren hebben effect op de beveiligingsperimeter van een bedrijf, waardoor de behoefte aan beveiligingsmodellen met zero trust security nog groter wordt.





