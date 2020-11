 ‘Veiliger en slimmer werken’ bovenaan agenda IT-afdeling

Ook creëren van een optimale eindgebruikerservaring’ is belangrijk - Hoe staan Nederlandse IT-afdelingen er ruim een half jaar na de uitbraak van het coronavirus voor? Uit de Cloud Benchmark 2020 van Sentia blijkt dat organisaties zoeken naar manieren om hun infrastructuur goed te organiseren met het oog op de veeleisende toekomst. ‘Veiliger en slimmer werken’ en het ‘creëren van een optimale eindgebruikerservaring’ zijn de twee belangrijkste thema’s op de IT-agenda de komende twee jaar.



Daarnaast gaat de public cloud een belangrijke rol spelen bij het versnellen van digitale transformatie. De Cloud Benchmark 2020 is een onderzoek naar de impact van corona, de adoptie van de (public) cloud en de toekomst van Nederlandse IT-afdelingen.

De afgelopen maanden is pijnlijk duidelijk geworden hoezeer organisaties voor de continuïteit van hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van hun IT-omgeving en van bedrijfskritische applicaties. Voor zowel de omzet als de productiviteit van medewerkers vormen digitale platformen plotseling het hart van de organisatie. Organisaties zijn geconfronteerd met uitdagingen waar ze begin van het jaar geen rekening mee hadden gehouden, zoals de grote druk op de beschikbaarheid en performance van applicaties, een sterk toenemende vraag vanuit de business en massaal thuis werken.

De belangrijkste verandering van de afgelopen maanden is volgens de respondenten van het onderzoek het gestegen belang van een flexibele en schaalbare IT-infrastructuur. Maar liefst 90 procent geeft aan dat dit impact heeft gehad op de organisatie. Daarnaast heeft volgens 87 procent van de respondenten een versnelling van de digitale transformatie plaatsgevonden, en zijn de eisen vanuit de business hoger geworden.



IT-agenda 2022

De IT-agenda voor 2022 bestaat als uit vier pijlers:

het creëren van een veilige thuiswerkplek

meer focus op een organisatiebrede security-aanpak

het automatiseren en digitaliseren van werkprocessen en

het monitoren van applicatie performance en de eindgebruikerservaring Uit deze agendapunten zijn voor de komende jaren twee belangrijke thema’s af te leiden: ‘veiliger en slimmer werken’ en ‘het creëren van een optimale eindgebruikerservaring’. C-level managers ervaren de meeste impact en uitdagingen op de IT-organisatie sinds het begin van de coronacrisis, en zijn belangrijke aanjagers van de IT-prioriteiten.



Public cloud aanjager van digitale transformatie

De public cloud is goed vertegenwoordigd binnen de IT-organisaties die voor dit onderzoek zijn ondervraagd; bijna de helft van de respondenten geeft aan dat binnen hun organisatie meer dan 25 procent van de applicaties in de public cloud draait. De adoptie van de public cloud zal in de nabije toekomst vooral binnen grotere bedrijven verder toenemen, en wordt beschouwd als een belangrijke factor voor het versnellen van de digitale transformatie.



De belangrijkste redenen om over te stappen naar de public cloud zijn:

flexibiliteit van de public cloud (38 procent)

sneller kunnen toepassen van innovatieve technologieën binnen de IT-strategie (31 procent)

besparen van kosten (29 procent) Vooral voor grote organisaties (>1000 medewerkers) is innovatie een belangrijke reden om over te stappen naar de public cloud. Organisaties ervaren echter ook dat een overstap risico’s met zich meebrengt, waarvan vendor lock-in, security en compliancy & regelgeving als de belangrijkste genoemd worden.

"De Cloud Benchmark 2020 laat zien hoe Nederlandse IT-afdelingen zich noodgedwongen aanpassen aan de sterk veranderende omstandigheden en hun prioriteiten daarop afstemmen," aldus Mirco Wienen, CTO van Sentia. "Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat organisaties de mogelijkheden van de public cloud omarmen om de gebruikerservaring te optimaliseren en de digitale transformatie te versnellen. En dat hadden we eerlijk gezegd wel verwacht. De public cloud is de afgelopen maanden namelijk een zeer betrouwbaar alternatief gebleken voor traditionele on-premises omgevingen, waardoor het besef is toegenomen dat ze organisaties op weg kan helpen bij het inrichten van een toekomstbestendige en flexibele IT-organisatie."